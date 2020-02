Eine ganz schön steife Brise würden Ostfriesen das nennen, das den Kulmbachern gestern um die Nase wehte. Sturmtief Sabine sorgte auch in Stadt und Landkreis für Böen, die man sonst nur von der Norddeutschen Küste kennt.Seit Tagen führte in den Medien kein Weg an Sabine vorbei. Omnipräsent war die D...