Rundschau-Fotowettbewerb: Doppel-Gold für Frank Gorille

Glückliche Gesichter bei der Siegerehrung für die Besten des Rundschau-Fotowettbewerbs "Blende 2019". Am meisten strahlt Frank Gorille: Der Altenkunstadter freut sich über zwei Goldmedaillen! Zwei Themen waren ausgeschrieben, bei beiden hat eines seiner Bilder gewonnen.

Dieses Kunststück ist in 45 Jahren vor Gorille nur einem gelungen - dem Thurnauer Fotografen Wolfgang Kern.

Grund zur Freude haben neben den Preisträgern, die am Montagabend für ihre Leistungen mit Medaillen, Urkunden und wertvollen Sachpreisen belohnt wurden, auch die Bayerische Rundschau als Veranstalter des Wettbewerbs und die Sparkasse Kulmbach-Kronach als Gastgeber der Ausstellung. Die Bilderschau zeige eindrucksvoll, wie einfallsreich und gekonnt die Hobbyfotografen der Region ihre Ideen umsetzen, loben BR-Redaktionsleiter Alexander Müller und Sparkassen-Vorstand Harry Weiß.

Bilder erzählen Geschichten

Viele außergewöhnliche Motive gibt es in der Bilderschau zu entdecken, die bis 24. Oktober in der Sparkassen-Hauptstelle in der Fritz-Hornschuch-Straße zu sehen ist. "Ich bin begeistert von den Aufnahmen", schwärmt Harry Weiß. Unfassbare Mengen von Bildern würden täglich weltweit aufgenommen. Viel Beliebiges sei dabei. "Aber als Betrachter wünscht man sich das Besondere, das aus der Masse heraussticht. Und das bieten die Blende-Fotografen."

Ihm Rahmen des Wettbewerbs seien Fotografien entstanden, die interessante Geschichten erzählen, so Alexander Müller, der die Preise überreichte und den Fotokünstlern zu ihren Erfolgen gratuliert. Platz zwei beim Thema "Verkehrte Welt" holte sich Christine Ströhlein aus Neuenmarkt vor Barbara Fries aus Kulmbach. Beim Thema "Special Moments gab es Silber für Klaus Gagel aus Michelau und Bronze für Ellen Schwarz aus Thurnau. Glückwünsche für die Fotografen gibt es auch von Landrat Klaus Peter Söllner.

Insgesamt haben sich 2019 weniger Fotografen an der "Blende" beteiligt als im Vorjahr. Der Jugendwettbewerb fiel mangels Resonanz komplett ins Wasser, bedauert Alexander Müller. Mit dem bundesweit einheitlichen Jugendthema "Schöne analoge Welt" hätten die unter 18-Jährigen wohl wenig anfangen können. Trotzdem war der Nachwuchs stark vertreten, reichte aber "nur" Arbeiten zu den Themen des Hauptwettbewerbs ein.