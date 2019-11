Rugendorf: Ralf Holzmann kandiert nicht mehr als Bürgermeister

Das Schreiben aus dem Rugendorfer Rathaus trudelte gestern Nachmittag ein - und es beinhaltet teils harsche Kritik an politischen Mitstreitern: Per Mail lässt Bürgermeister Ralf Holzmann (ÜWG) wissen, dass er "nach reiflichen Abwägungen und Überlegungen" bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 nicht mehr für das Amt des Ersten Bürgermeisters kandidieren werde. "Diese für mich schwierige Entscheidung machten letztendlich gesundheitliche Probleme zwingend notwendig."

Zur Begründung griff er ein Zitat von Landrat Klaus Peter Söllner auf: "Zwietracht zehrt - Eintracht nährt", und führte es wie folgt aus: "Von Beginn meiner Amtszeit an und insbesondere in den letzten beiden Jahren wurde so viel Unmut verbreitet und Zwietracht gesät, dass ich davon erhebliche gesundheitliche Probleme bekam. Unter solchen Voraussetzungen kann ich nicht mehr weiterarbeiten und hoffe auf das Verständnis meiner Rugendorfer Bürger dafür."

Mit Bürgern "auf Augenhöhe"

Als Bürgermeister habe er sich all die Jahre im Gemeinderat um Einheit bemüht, den Rat dabei nie als elitäres Gremium verstanden, das die Bürger regiert. Und auch als Bürgermeister habe er sich nie höhergestellt gesehen, sondern versucht, den Mitbürgern auf Augenhöhe zu begegnen. Schließlich sei es gemeinsame Aufgabe, im Sinne der Gemeinde zu handeln. "Persönliche Interessen haben in einem Gemeinderat außen vor zu bleiben. Leider sehen das nicht alle Gemeinderäte so", schreibt Holzmann weiter.

Mögen und sollen nun diejenigen Verantwortung übernehmen, "die meine Arbeit und mein Handeln öffentlich und auch hinter vorgehaltener Hand mit haltlosen Vorwürfen und Unwahrheiten kritisiert und respektlos nach außen getragen haben. Die mit ihrem Tun oder Unterlassen auch für unnötige Verzögerungen bei wichtigen Angelegenheiten sorgten und mir das am Ende zum Vorwurf machen wollten."

Gegen- statt Miteinander

Es gebühre der Anstand, so Holzmann, sich bei allen Gemeinderatskollegen für die Zusammenarbeit zu bedanken - "wenngleich es mit einigen eher ein gegeneinander Arbeiten war". Dies habe dazu geführt, dass er sich nun nicht mehr politisch engagieren werde. Den Bürgern dankte er für das entgegen gebrachte Vertrauen.

Ralf Holzmann hatte bei der Kommunalwahl 2014 mit gerade einmal 19 Stimmen Vorsprung gegen Amtsinhaber Martin Weiß (Pro Rugendorf) gewonnen. jn