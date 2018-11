Rugendorf: Bauschutt-Deponie sorgt für Gesprächsstoff

Mehrfach betonte Bürgermeister Ralf Holzmann, dass die Kommune bei der geplanten Baumaßnahme keine Entscheidungshohheit habe.

Die bestätigte auch Regierungsdirektor Oliver Hempfling, Jurist im Landratsamt und Rugendorfer Bürger. Im Augenblick sei man erst in einem Scopingverfahren, in dem die Voruntersuchungen abgesteckt würden, die die Behörden für ihre Entscheidungsfindung benötigen. Von konkreten Bauplänen sei noch keine Rede.

Dennoch hatte Bürgermeister Holzmann dazu eine konkrete Ankündigung: Schicker habe Gelände gegenüber der Straße am jetzigen Lagerplatz gekauft und würde dort ab Montag, 26. November, Bäume fällen. Das jetzige Lager soll dorthin verlegt werden.

Für die Abholzung von 3000 bis 4000 Quadratmetern liege eine Genehmigung des Amts für Landwirtschaft bereits vor. Der Fichtenbestand dort sei durch Windbruch bereits ausgedünnt und vom Borkenkäfer befallen. Dies wurde dem Gemeinderat vor einer Woche bei einem Ortstermin eröffnet. "Wir als Kommune haben bei dieser Baumaßnahme keine Entscheidungshoheit", betonte Holzmann ausdrücklich. Und deshalb "können wir weder ein Projekt mit einer behördlichen Wirkung ablehnen oder genehmigen". Daher sei eine Befragung der Bevölkerung seitens des Gemeinderats (Ratsbegehren) wirkungslos.

Allerdings gebe es die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens, das aber von Bürgern selbst ausgehen müsse. Der Gemeinderat habe bei Schicker eine öffentliche Informationsveranstaltung angeregt, die auch im Juli stattgefunden hatte. In dem Treffen gab es seitens der Bürger Kritik bis hin zu Vermutungen, dass das Deponievorhaben bei Bürgermeister und Gemeinderat bereits in trockenen Tüchern sei.

Dass der Gemeinderat an sich nichts gegen die Deponie habe, räumte Gemeinderat Gerhard Theuer ein - insbesondere nicht wegen der zu wartenden Einnahmen. Allerdings müssen die Voraussetzungen stimmen: Keine wilde Deponie, das Areal wird sicher eingezäunt, und die Umweltrichtlinien müssen exakt eingehalten sein, was Bürgermeister Holzmann zuvor bereits betont hatte.

In seinem Rechenschaftsbericht forderte Holzmann alle Rugendorfer auf, sich aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen, denn gerade in kleinen Orten könne man sich einbringen und etwas bewegen. Das Interesse an der Bürgerversammlung sei in Rugendorf vergleichsweise groß (60 Personen), allerdings sehe es in den Vereinen nicht überall rosig aus. Die Kegler mussten ihre Anlage aufgeben und sind nun in Stadtsteinach zu Gange, und der Gesangverein treffe sich inzwischen nur noch sporadisch.

Aufgrund dieser Entwicklungen wolle er sich in Kürze mit allen Vereinen treffen, um deren Sorgen und Nöte zu hören, erklärte der Bürgermeister.

Nachdem der 2. Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember nicht so eingeschlagen hatte, wird es dieses Jahr keinen Markt geben. Allerdings sei man daran, für nächstes Jahr wieder einen, dann am Dorfplatz, in die Wege zu leiten.

An der Mühlleithe wird nun ein leerstehendes Gebäude abgerissen. Eine Grünanlage und Parkplätze sollen entstehen.

Für die Ansiedlung einer neuen Firma wurde gegenüber Kotte und Zeller eine Fläche von vier Hektar erworben.

Man sei sehr bemüht, jemanden für die Übernahme der Zahnarztpraxis zu finden.

Die Wasserprobleme seit vergangenem Jahr hätten sich nicht auf den Wasserpreis niedergeschlagen, die Erhöhung um zehn Prozent sei lediglich dem Verhältnis von fixen Betriebskosten und Verbrauch geschuldet, so Holzmann.

Für 2019 stehen weitere Straßensanierungen an. Es sollen weitere Flächen für Bebauung gefunden werden, die Gestaltung in den einzelnen Ortschaften werde sukzessive verbessert. Zudem sollen die Ausweisung eines größeren Wasserschutzgebiets und die Quellensanierung abgeschlossen werden.

Rugendorf in Zahlen

Einwohner: 985

19 Gewerbe An- und 10 Abmeldungen

Finanzen: Rücklagen 229 000 Euro

Gesamtverschuldung zum Jahresende: 803 400 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung: 816 Euro