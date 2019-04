Rothwinder wollen Umgehungsstraße nicht

So lautstark gab es bisher noch keinen Protest gegen den geplanten Bau der Umgehung um Rothwind/Fassoldshof und Mainroth. In der Bürgerversammlung in Rothwind am Dienstagabend machten mehrere Bürger ihrem Unmut über die Planungen Luft. Das schöne Maintal werde "versaut", hieß es. Und es wurde die Befürchtung geäußert, dass Rothwind ein ähnlicher Eingriff ins Landschaftsbild bevorstehe wie Untersteinach.

Doch kommt der Protest zu spät? Die Planungen sind für das Großprojekt sind schon weit fortgeschritten, das Vorhaben ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans eingestuft. Bereits im Sommer soll das Planfeststellungsverfahren beginnen.

Mehr dazu im Laufe des Nachmittags im Premiumbereich von www.infranken.de