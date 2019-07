Romina Schulz ist die Jahrgangsbeste an der Mittelschule Neuenmarkt

Die Absolventen der Staatlichen Wirtschaftsschule Neuenmarkt hatten sich für die große Abschlussfeier in der "Frankenfarm" fein herausgeputzt. Es gab auch allen Grund zu feiern, denn zum siebten Mal in Folge hatten alle Prüflinge die Mittlere Reife geschafft. "100 Prozent Erfolgsquote", jubelte Außenstellenleiter Marco Stumpf.

15 Jungen und Mädchen hatten die Prüfungen abgelegt. Der Notendurchschnitt lag bei 2,6. Die Beste des Jahrgangs war Romina Schulz. Sie schaffte einen Schnitt von 1,77 und erhielt den Preis des Landkreises Kulmbach und ein Buch.

Ein Faible für Automobile

Die 17-Jährige ist sehr sportlich, spielt Volleyball und trifft sich gerne mit Freunden. Ein besonderes Faible hat Romina Schulz auch: "Ich interessiere mich eigentlich für alle Autos. Deshalb wollte ich auch Automobilkauffrau werden", erklärt sie. Nur drei Bewerbungen musste sie schreiben, bis sie eine Lehrstelle gefunden hatte. Sie lernt ab Herbst bei Motor Nützel. "Ich freue mich schon sehr", sagt sie.

Romina Schulz war von der Max-Hundt-Schule in Kulmbach in die Wirtschaftsschule gewechselt. "Ich hatte ganz gute Noten in der Hauptschule", blickt die Jahrgangsbeste zurück.

"Schon in der neunten Klasse war mir klar, dass es bei euch keine Probleme geben wird", machte der Außenstellenleiter der Wirtschaftsschule, Marco Stumpf, den Absolventen ein Kompliment. Die Abschlussklasse habe den Vorjahresjahrgang in allen Fächern getoppt.

Doch nicht nur die Jahrgangsbeste konnte Stumpf ehren, sondern auch einen Schüler, der eigentlich nicht durch "Übermotivation" aufgefallen war. Justin Reitzle hat in drei von vier Prüfungen die Note eins erzielt. "Das war eine Überraschung, wie ich sie in den vergangenen 16 Jahren noch nicht erlebt habe. Das war eine tolle Leistung", zollte Stumpf Respekt. Justin Reitzle hat ebenfalls schon die Weichen für die Zukunft gestellt: Er wird eine Ausbildung bei der Firma ait in Kasendorf beginnen.

Hohes soziales Engagement

Zudem habe sich die Abschlussklasse durch ihr soziales Engagement hervorgetan, so Stumpf. "Ich wünsche euch, dass ihr im Beruf oder in einer weiterführenden Schule den richtigen Weg findet und dass ihr auch den Mut habt, Entscheidungen zu korrigieren."

"Mit dem Abschluss eröffnen sich neue Möglichkeiten", betonte der Leiter des beruflichen Schulzentrums, Alexander Battistella.

Landrat Klaus Peter Söllner erinnerte an die Entstehungsgeschichte der einstigen Modellschule, die erst 2014 die Bestandsgarantie erhalten und vor drei Jahren die vierstufige Form eingeführt habe. Die Schüler beginnen seitdem in der siebten Klasse - als Alternative zur Realschule.

Ins Straucheln geraten

Doch nur noch die Hälfte der 16 in Bayern etablierten Wirtschaftsschule existiert laut Söllner noch. Im vergangenen Jahr sei auch der Standort Neuenmarkt ins Straucheln geraten. Es konnte keine Eingangsklasse gebildet werden. Inzwischen ist der Fortbestand aber gesichert."

Das Besondere an der Wirtschaftsschule sei das unternehmerische Denken, das im Unterricht vermittelt werde, betonte der stellvertretende Vorsitzende des Schulverbands und Wirsberger Bürgermeister Hermann Anselstetter.

Bei der Abschlussfeier kamen auch Schülersprecher Florian Eckl und Elternbeiratsvorsitzende Anke Streit zu Wort. Im Mittelpunkt allerdings stand das gemeinsame Feiern.

Das Streichquartett "Hubert" aus Bayreuth umrahmte die Feier musikalisch.