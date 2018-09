Natur

Auf Dachboden in Oberfranken: Rentner entdeckt riesiges Hornissen- und Wespennest

Was für eine Dachbodenfund: Ein Rentner ist unter dem Dach seiner Scheune in Schwand (Landkreis Kulmbach) auf riesige Hornissen- und Wespennester gestoßen. Für Otmar Bähr kein Grund zur Panik: "Ich lasse das jetzt einfach so", meint der Rentner - und wird dafür gelobt.