RheinEnergie übernimmt Kulmbacher AGO

Die AGO AG Energie + Anlagen, ein im Jahre 1980 in Kulmbach gegründetes Unternehmen, das sich am Goldenen Feld befindet und auf innovative und effiziente Energieversorgungsanlagen für Industriekunden und Kommunen spezialisiert hat, hat einen neuen Besitzer.

Nach Zustimmung der Gremien und Aufsichtsbehörden hat die RheinEnergie zum April 2020 von der HCS Beteiligungsgesellschaft mbH sämtliche Aktien der AGO übernommen. Damit stärkt das Kölner Unternehmen seine Kompetenz im Zukunftsfeld der Energiedienstleistungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es soll Synergieeffekte geben

Die AGO AG fokussiert sich, so wird herausgestellt, nun gemeinsam mit der RheinEnergie weiterhin auf die Planung und den Bau von innovativen und effizienten Energieversorgungsanlagen. Durch die Übernahme sollen sich für AGO wie auch für RheinEnergie zahlreiche Synergien und potenzielle neue Wirkungsfelder im Bereich Energiedienstleistungen ergeben. Diese reichten von umfassenden Beratungsdienstleistungen und der Anlagenplanung bis hin zu Contracting-Lösungen für Industrie und Kommunen für Stromversorgung, Wärme-, Kälte- und Luft- sowie Klimatechnik.

Seit 1994

"Als RheinEnergie sind wir bereits seit 1994 auf dem Gebiet der Energiedienstleistungen bundesweit aktiv. Dabei haben wir eine komplette Dienstleistungskette von Beratung, Engineering und Ausführung inklusive ausgefeilter Contracting-Lösungen entwickelt. Mit der Übernahme der AGO AG können wir nun für unsere Kunden die Aufgaben einer immer komplexer werdenden Energiewelt lösen", erklärte Achim Südmeier, Vertriebsvorstand der RheinEnergie, die Hintergründe der Übernahme.

Das Ziel

Das Ziel von RheinEnergie- und AGO sei es, den Kunden die Konzentration auf deren Kerngeschäft zu ermöglichen und für diese mit maßgeschneiderten Energiedienstleistungen vor allem dauerhaft den Energiebedarf wie -verbrauch zu optimieren, so der Vertriebsvorstand.

Folgen für die Belegschaft?

Welche Auswirkungen die Übernahme durch RheinEnergie für die Belegschaft der AGO in Kulmbach hat, war am Wochenende nicht in Erfahrung zu bringen.