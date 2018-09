"Ey Leude, ey Leude, es ist mal wieder an der Zeit die alten Platten aus dem Keller zu kramen!" - So lud das N.C. Recordz Soundsystem alle Feierlustigen in die alte Spinnerei nach Mainleus ein. Und die Partyfans ließen sich das nicht zweimal sagen. Aus nah und fern kamen Junge und Junggebliebene, um das Industrieareal mit dem morbiden Charme zur Party-Area werden zu lassen. Die alte Industriebrache wurde für die Party farbenprächtig illuminiert - und sie zog die Feierlustigen schon vor Mitternacht in ihren Bann. An den Kassen bildeten sich lange Schlangen. Parkeinweiser verhinderten Chaosparken.

Könige der Nacht & Co.

Mit dem Glockenschlag kochte dann auch im Inneren der alten Industriebrache die Stimmung. Immer mehr trauten sich auf die Tanzfläche und machten die Nacht zum Tag. Es gab die Könige der Nacht, tolle Duo-Shows oder Single-Tanzeinlagen, einfach nur zum Spaß. Jeder hatte seinen eigenen Style und zelebrierte diesen.

Das N.C. Recordz Soundsytem hatte mit seiner Vielfalt den Musikgeschmack der Tänzer getroffen. Und für die, denen die heißen Beats nicht "hart genug" waren, gab es zusätzlich ein kleines Technozelt. DJ Zakko und Henning&Nicclz sorgten für den richtigen Beat.

Unter die Feierlustigen mischte sich auch Mainleus' Bürgermeister Robert Bosch. "Tanzen will ich nicht, aber die Stimmung ist doch super", freute er sich über die vielen Feierlustigen. Tatsächlich versprühte die Location einen ganz besonderen Charme. Und viele Besucher wünschten sich, dass noch weitere Partys folgen sollten.