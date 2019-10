Rettungsübung: Wenn Helfer aus der Luft kommen

Ein Kletterer ist in einer Felswand gestürzt und hängt nun bewusstlos im Seil. Die Hilfe kommt aus der Luft: Retter lassen sich von einem Hubschrauber aus mit einem Seil ab, versorgen den Verletzten und bringen ihn mit Hilfe einer Winde nach oben zum Hubschrauber, so dass er in eine Klinik transportiert werden kann.

Mit solchen und ähnlichen Szenarien hat es die Bergwacht immer wieder zu tun. Um gut vorbereitet zu sein auf den Ernstfall, üben die Helfer regelmäßig. Oft im Trainingszentrum der Bergwacht in Bad Tölz, mehrfach im Jahr aber auch im Freien.

Gestern trafen sich Bergwacht-Einsatzkräfte aus den Regionen Frankenjura und Rhön-Spessart am Görauer Anger zwischen Zultenberg und Görau zusammen mit Mitgliedern der Außenstelle Roth der Polizei-Hubschrauberstaffel Bayern zu einer solchen Übung. An verschiedenen Stationen wurden die sogenannte Kapp-Rettung, die Rettung mit dem Bergesack oder der Abtransport eines Patienten mit dem Rettungssitz trainiert. Dabei geht es nicht nur darum, das jeweilige Rettungsgerät bedienen zu können; wichtig ist auch die unmissverständliche Kommunikation zwischen der Hubschrauberbesatzung und den Helfern am Boden. Die Abschlussbesprechung fiel positiv aus: Die ehrenamtlichen Helfer sind fit für den Ernstfall.

Infoabend in Kulmbach

Um ihre Aufgaben auch künftig erfüllen zu können, werben die Bergwacht-Bereitschaften immer wieder um neue Helfer. Ein Informationsabend für Interessierte findet am Donnerstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr in den Räumen des BRK Kulmbach am Rot-Kreuz-Platz (gegenüber Bahnhof) statt.