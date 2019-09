Zu einer spektakulären Rettungsaktion mussten am Sonntag am frühen Nachmittag der Rettungsdienst aus Stadtsteinach und die Bergwachtbereitschaft Kulmbach-Obermain ausrücken.

Reiterin stürzt an Steilhang und wird erheblich verletzt

Im Gebiet zwischen dem Wirsberger Waldschwimmbad und der Grundmühle war eine Reiterin an einem Steilhang gestürzt und hatte sich dabei erheblich verletzt. Aufgrund des Verletzungsmusters war ein möglichst schonender Transport angezeigt.

Von der Bergwacht-Einsatzleiterin wurde deshalb der Rettungshubschrauber Christoph 27 der DRF Luftrettung angefordert, der in Nürnberg stationiert ist. Dieser Hubschrauber verfügt über eine Rettungswinde mit 90 Metern Seillänge. Damit können Patienten an Bord des Hubschraubers geholt werden, ohne dass der Hubschrauber dazu landen muss. Vielmehr hält der der Pilot den Hubschrauber während des Windenmanövers im sogenannten stehenden Schwebeflug.

Verunglückte Frau in Klinik geflogen

Auf diese Weise wurde auch die verunglückte Frau gerettet und - zusammen mit einer erfahrenen Einsatzkraft - zunächst im Bergesack am Windenseil hängend bis zum Parkplatz beim Waldschwimmbad transportiert. Dort wurde sie in den Hubschrauber verladen und in eine Klinik geflogen.

Die Rettungsaktion sorgte für etliches Aufsehen bei Wanderern und Spaziergängern, die in diesem Gebiet unterwegs waren.