Redaktionssprechstunde auf der Thurnauer Kerwa

Zwei Wochen nach Ostern, am Sonntag, 5. Mai, findet der erste Kirchweihmarkt des Jahres in Thurnau statt. Schon einen Abend zuvor lädt der Musikverein zum Kerwastanz in die Grundschule ein.

Am Markttag selber erwartet die Gäste dann neben Töpferwaren, Textilien, Süßwaren und Haushaltswaren traditionell ein buntes Angebot an Blumen, Steckzwiebeln und Gemüsesamen aller Art. Den Gaumen verwöhnt wie immer zur "Zwiebelaskerwa" der Positano-Verein mit mediterranen Spezialitäten und leckerem selbst gebackenem Kuchen.

Mit dabei sein wird in diesem Jahr auch die Bayerische Rundschau. An einem Stand steht ab 10 Uhr nicht nur ein Glücksrad,an dem man schöne Preise gewinnen kann. Auch Kundenberater Rolf Diederichs und die Redaktion werden mit ihrem Leiter Alexander Müller und seiner Stellvertreterin Katrin Geyer präsent sein, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen, Themen aufzunehmen und die eigene Arbeit vorzustellen.

Im Haus Natur & Freizeit am Oberen Markt 24 ist ab 10 Uhr die Fotoausstellung der Fotogruppe Thurnau zu bewundern. Um 11 Uhr wird die Sonderausstellung "ver.lust.ig - zehn Jahre Kunstverein Kulmbach" im Töpfermuseum eröffnet.

Kinder sollten nicht das Theaterstück "Max und Moritz" verpassen. Spielbeginn ist um 15 Uhr im Alten Rathaus. Wie gewohnt haben auch die Geschäfte, Töpfereien und Ateliers am Kirchweihsonntag für die Besucher geöffnet.