Rashmith hofft noch auf Rettung

Rashmith lebt mit seiner Familie in einer armen Region im Süden Sri Lankas. Der Sechsjährige leidet unter Thalassämie, einer seltenen genetisch bedingten Krankheit. Geheilt werden kann der Junge nur, wenn sich ein passender Stammzellenspender finden würde - und wenn genug Geld für eine Behandlung zusammenkommt. In seinem kleinen Dorf im Regenwald gibt es nicht viel, schon gar kein Krankenhaus. Außerdem kommt Rashmith aus einer armen Familie. Das Geld reicht mehr schlecht als recht zum Leben. Eine Behandlung seiner Krankheit wäre schon aus finanziellen Gründen nicht möglich. Aus diesem Grund hat der Rugendorfer Verein "Direkthilfe Sri Lanka" Spenden gesammelt.

"Ich war selber bei Rashmith und habe mit dem Geld aus Deutschland möglich gemacht, dass er Bluttransfusionen bekommt", berichtet Monica Dippold. Acht Wochen lang hat sie Sri Lanka besucht, persönlich Spendengelder an Menschen, die Hilfe dringend nötig haben, verteilt. Vor Ort arbeitet Monica Dippold mit den Don-Bosco-Patres zusammen.

Rashmith Deshan leidet unter Thalassämie, der sogenannten Mittelmeerblutarmut. Diese Krankheit schützt vor Malaria. Denn die Erreger könnten sich im Blut nicht vermehren. Doch gleichzeitig verhindert die Krankheit einen reibungslosen Sauerstofftransport zu den Zellen. Die Bildung der Hämoglobin-Bausteine, die diese Funktion übernehmen, ist gestört. Als Folge dieser Fehlfunktion verändern sich im Körper die roten Blutkörperchen.

Der Sechsjährige leidet unter einer besonders schweren Form. Seine Gesichtsfarbe ist gelblich. Sein Herz schlägt schneller als das anderer Jungs. Durch die Krankheit ist Rashmith anfälliger für Knochenbrüche. Auch auf die Milz wirkt sich die Krankheit negativ aus. Sie vergrößert sich.

"Man kann die Krankheit durch die Bluttransfusionen nicht heilen", erklärt Monica Dippold. Dorothee Ahlers, Fachärztin und Oberärztin am Klinikum Kulmbach - zuständig für Hämatologie und Onkologie - bestätigt dies. "Die Behandlung mit Blutkonserven reichen nicht. Denn das Blut löst sich wieder auf", so Ahlers.

Doch die Transfusionen helfen dem Sechsjährigen, die Zeit bis zu einer Stammzellenspende zu überbrücken. "Ohne die Spenden aus Deutschland wäre der Junge tot. Er hätte keine Überlebenschance", so Dippold. Doch die bislang nach Sri Lanka transferierten Spendengelder reichen bei weitem nicht aus. Aktuell sammelt Monica Dippold mit ihrem Verein "Direkthilfe Sri Lanka" für eine dauerhafte Behandlung. Und die ist nur möglich, wenn Rashmith eine Knochenmarkspende bekommen würde. "Wir brauchen für eine Knochenmarkspende 35 000 Euro. So viel würde eine Operation kosten. Momentan haben wir erst ein Drittel von dieser Summe", so Dippold.

Bislang ist noch kein passender Stammzellenspender gefunden. "Die Don Bosco-Organisation unterstützt uns bei der Suche. Jede Woche lassen sich einige potentielle Spender testen", erklärt Dippold und gibt die Hoffnung nicht auf.



Spendenkonto



Das Spendenkonto der Sri Lanka Direkthilfe bei der Sparkasse Kulmbach hat folgende IBAN: DE 577715 00000000267690.