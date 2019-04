Raiffeisenbank verkauft Schwarzacher Geschäftsstelle "mit Gewinn"

Das Interesse der Mitglieder der Raiffeisenbank Obermain, sich einmal aus erster Hand informieren zu lassen, war verhalten. Viele Sitzplätze blieben bei der Generalversammlung in der Schwarzacher Mehrzweckhalle leer. Denjenigen, die da waren, brannte vor allem eine Frage auf den Nägeln: Wieviel hat der Verkauf der Geschäftsstelle in Schwarzach erbracht?

Im Juni veräußert

Ende Juni war die Filiale der Genossenschaftsbank in dem Mainleuser Ortsteil geschlossen worden. Doch Vorstandsmitglied Thomas Siebenaller konnte "aus vertragsrechtlichen Gründen" keine genaue Auskunft geben - nur soviel: Das Gebäude sei mit Gewinn verkauft und der Erlös dem Eigenkapital der Bank zugeführt worden.

Bei der Mitgliederversammlung wurden die ausscheidenden Aufsichtsräte Tobias Grünbeck und Günther Stenglein erneut in das Kontrollgremium gewählt. Außerdem wurde angekündigt, dass es künftig ein achtes Aufsichtsratsmitglied aus Weißenbrunn geben soll.

Thomas Siebenaller und sein Vorstandskollege Ulrich Klein machten keinen Hehl daraus, dass die Niedrigzinsphase den Bankenmarkt schwer beeinträchtigt. "Eigentlich müsste man jetzt die Zinsen verändern. Aber das findet nicht statt, weil die Entschuldung von Südeuropa wichtig ist", so Klein.

Bilanzgewinn rückläufig

Beide Vorstände zeigten sich überzeugt, dass die Niedrigzinspolitik anhalten wird. Trotz eines Anstiegs der Bilanzsumme von 797 auf 812 Millionen Euro sowie des Kreditgeschäft von 309 auf 320 Millionen Euro sei der Bilanzgewinn deutlich zurückgegangen - von 948 000 auf 913 000 Euro.

Die Kundeneinlagen sanken von 604 auf 601 Millionen Euro, im Gegenzug nahmen die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten zu. "Der Ausblick ist bescheiden, denn der Zinsgewinn ist weiter rückläufig. Wir können das nur mit einer Mischung aus Kostenersparnis und Revisionsgeschäften schultern", so Siebenaller.

Einige Mitglieder sorgten sich ernsthaft. Sie fragten nach der Haftung. Tatsächlich haften alle mit ihrem Anteil von 150 Euro sowie mit einer Nachschusspflicht von 250 Euro. "Aber in Deutschland ist noch keine Genossenschaftsbankpleite gegangen", beruhigte Siebenaller die Gemüter. Zudem werde die Nachschusspflicht abgeschafft.

Keine Fusion geplant

Auch wenn alle Kunden auf einmal ihr Geld abheben würden, wäre das kein Problem. "Wir müssen liquide Mittel vorhalten", sagte Siebenaller. Aktuell möchte die Raiffeisenbank Obermain weiter selbstständig bleiben. "Wir wollen keine Fusion mit Lichtenfels oder Kulmbach", betonte der Vorstand.

Aufsichtsratsmitglied Günter Knorr erinnerte an den Neubau der Hauptstelle der Raiffeisenbank Obermain. "Die Filialschließungen waren ein schwieriges Thema, aber wir sind alle Getriebene der Eigenkapitalbindung", so Knorr. Die Direktbanken hätten viel geringere Kosten als die Geldinstitute, die auf Service vor Ort setzten. "Aber wir sind bewusst in der Region vernetzt", so Knorr.

Zweiter Bürgermeister Günther Stenglein bedankte sich bei der Raiffeisenbank Obermain, die den Markt Mainleus und die Feuerwehr Mainleus, die die Bewirtung übernommen hatte, mit Spenden von jeweils 500 Euro.

Treue Mitglieder sollen bei einer Sondersitzung im Herbst geehrt werden. Die Dividendenauszahlung in diesem Jahr beträgt drei Prozent per anno. Allerdings könne sich dieser Betrag in den nächsten Jahren negativ entwickeln, machten die Vorstände den Mitgliedern klar. Sie boten ihnen daher an, die Anteile auf bis zu elf aufzustocken.