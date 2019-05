Prunkportal in Kulmbacher Altstadt symbolisiert Nähe zu Gott

Kaum ein anderes Gebäude unterhalb der Plassenburg prägt das Stadtbild so wie der Langheimer Amtshof im Rentamtsgässchen. Das dortige Portal ist das Ziel unserer heutigen Entdecker-Tour.

Zwar war Kulmbach 1528 evangelisch geworden, doch gab es in der Markgrafschaft noch viele katholisch gebliebene Ortsteile und Güter, die dem Langheimer Zisterzienserkloster Steuern zahlen mussten. Zisterzienser und Zisterzienserinnen nennen sich die Mönche und Nonnen, die in der Tradition der Gründer des Klosters Cîteaux ein Leben des Gebets, der Lesung und der Arbeit führen.

Von Zisterziensern erschaffen

Der Zisterzienserorden entstand durch Reformen aus der Tradition des Ordens der Benediktiner. Jede Abtei des Zisterzienserordens war grundsätzlich selbstständig, jedoch den einheitlichen Statuten des Ordens verpflichtet und ihrem Mutterkloster verantwortlich.

Die Klöster sollten an Orten gegründet werden, die weit von menschlichem Verkehr entfernt lagen. Auch Kloster Langheim in der Nähe von Lichtenfels liegt zum Beispiel fernab einer großen Stadt und einer bedeutenden Handelsroute. Zusätzlich verfügten die Mönche in den von ihnen verwalteten Gebieten über Amts-Höfe. Die Ordenstracht der Zisterzienser (Habit) besteht aus einem weißen Untergewand (Tunika) und einem schwarzen Überwurftuch (Skapulier) mit Kapuze. Ein schwarzer Stoffgürtel sorgt dafür, dass dieses nicht verrutscht.

Bauherr des Amtshofs war der Abt Gallus Knauer, ein Neffe des berühmten Abts Mauritius Knauer, dessen wissenschaftliche Wetterbeobachtungen in den "Hundertjährigen Kalender" einflossen.

Zur Zeit der Erbauung des Amtshofes wurden von den evangelischen Christen große Kirchen errichtet, damit würdigten sie die Nähe zu Gott. Diese Nähe wollten auch die wenigen katholischen Christen zeigen, die es damals in Kulmbach gab. Sie errichteten ein Prunkportal in der Mauer zum Garten hin. Von diesem ging ein schmaler Gang zu einem kleinen Gebetsraum.

Engelskopf als Schlussstein

Über eine Freitreppe gelangt man zum Tor des Portals, dessen Schlussstein ein Engelskopf ziert. Toskanische Säulen auf geschmückten Sockelsteinen und dekorative Pilaster rahmen das Tor seitlich ein. Darüber, in der Muschelnische, befindet sich der Salvator Mundi (lateinisch für "Erlöser der Welt" oder "Heiland der Welt").

In der christlichen Deutung ist die Darstellung des Salvator Mundi ein Bildtypus, der im Spätmittelalter entstand: Die rechte Hand hat Christus zum Segen erhoben, in der linken hält er die Erdkugel. Es könnte sein, dass diese früher von einem Kreuz gekrönt war. Die Kugel symbolisiert Christi Herrschaft über die Welt.

Seit der Renaissance wird Christus auf diesem Bildtypus auch häufig mit einer Königskrone dargestellt. Leider konnten wir nicht klären, seit wann die segnende rechte Hand des Kulmbacher Salvator Mundi fehlt. Die Plastiken der Südfassade und die Figur des Salvator Mundi im Prunk-Portal schreibt A. Gebessler dem Kulmbacher Künstler Hans Georg Brenck zu.

Nach dem Weggang der Mönche beherbergte das Gebäude verschiedene Einrichtungen. Im 19. Jahrhundert war hier das Rentamt untergebracht, an das der Straßenname Rentamtsgässchen erinnert, und noch bis 1965 diente es als Finanzamt. Nach dessen Umzug in den neuen Zweckbau in der Georg-Hagen-Straße stand der Langheimer Amtshof lange leer.

PTA-Schule und Medien-Akademie

Eine positive Wende brachte ein Gespräch des damaligen Landtagsabgeordneten Herbert Hoffmann mit Vertretern des Kultusministeriums, dem damaligen Regierungspräsidenten Wolfgang Winkler und Vertretern des Apothekervereins. Gemeinsam legten sie die künftige Nutzung als Schule für Pharmazeutisch-Technische Assistenten (PTA) sowie die Sanierung des Gebäudes fest.

Später zogen noch weitere Institutionen ein: eine Forschungsstelle für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis der Universität Bayreuth, die Akademie für Neue Medien und die Bibliothek der Firma Raps.

Letztere bereichert nach einem Zwischenaufenthalt auf der Plassenburg mittlerweile die Museen-Landschaft in der ehemaligen Mönchshof-Brauerei in der Hofer Straße.