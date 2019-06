Polizei sucht mit Hubschrauber im Raum Mainleus nach mutmaßlichen Einbrechern

Gegen 22.45 Uhr versuchten die Unbekannten über das Dach in den Edeka-Einkaufsmarkt in der Burgkunstadter Straße in Mainleus einzusteigen. Als sie dabei den Alarm auslösten, flüchteten die Einbrecher und entkamen unerkannt. An dem Einkaufsmarkt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bei der anschließenden Fahndung nach den Tätern waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Zeugen, die am Montag gegen 22.45 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Burgkunstadter Straße in Mainleus festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefon-Nummer 0921/506-0 zu melden.