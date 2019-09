Polizei erwischt junge Männer mit Joint

Gegen 16.40 Uhr machten es sich Angaben der Polizei zufolge die beiden 18- und 19-Jährigen aus dem westlichen Kulmbacher Landkreis an einem Radweg nahe der B 289 gemütlich. Ihr Auto hatten sie dazu auf dem Radweg abgestellt, was einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung auffiel. Noch auffälliger als das Fahrzeug selbst war jedoch das Verhalten der beiden, die beim Anblick des Polizeiautos versuchten, sich hinter ihrem VW zu verstecken. Bei der nun folgenden Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter einen verdächtigen Geruch im Umfeld des Fahrzeuges. Der Grund dafür fand sich im Kofferraum des Volkswagen - dort hatte der ältere der beiden vor Eintreffen der Beamten seinen angerauchten Joint deponiert. Nicht nur, dass er nun seinen Autoschlüssel übergeben musste, weil er nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug selbst weiter zu fahren, ihn erwartet auch ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.