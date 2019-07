Plassenburg-Open-Airs 2020 in Kulmbach: Angelo Kelly kommt

Am Freitag, 17. Juli 2020, wird Angelo Kelly, der jüngste Spross der legendären Kelly-Family, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern auf der Bühne stehen. Das aktuelle Album "Irish Heart", mit dem die junge Familie seit vergangenem Jahr unterwegs ist, ist ebenfalls ein musikalischer Tribut an die irische Heimat der Kellys.

Die Open Airs eröffnen wird am Dienstag, 14. Juli 2020, die Pink-Floyd-Tribute-Band Echoes. Die Gruppe rund um Avantasia-Gitarristen Oliver Hartmann zollt dabei der Rockgruppe nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer faszinierenden Lightshow Tribut.

Bereits fest steht, dass die Altneihauser Feierwehrkapell'n am Samstag, 18. Juli 2020, zu Gast sein wird. Sie gilt als kultigster Export der Oberpfalz und hat bundesweit Bekanntheit erlangt durch ihre unverwechselbaren Auftritte bei der Fernsehsendung "Fastnacht in Franken".

Der Vorverkauf für die Konzerte von Angelo Kelly und Echoes beginnt am Samstag (25. Juli 2019). Karten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau am Kressenstein und an vielen anderen Vorverkaufsstellen.