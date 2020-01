Im März 2020 stehen die Kommunalwahlen in Bayern an. Die Parteien stellen ihre Kandidaten auf, formulieren Wahlprogramme und organisieren Veranstaltungen. Auch im oberfränkischen Rugendorf (Kreis Kulmbach) herrscht bereits reges Treiben. Einer der Kandidaten auf das dortige Bürgermeisteramt ist Matthias Keller. Aktuell steht der 45-Jährige im Fokus der Öffentlichkeit. Er steht in der Kritik - der Grund: Keller hat die Rede eines Bürgermeisterkandidaten aus Nordrhein-Westfalen (NRW) kopiert und als seine verkauft.

Dabei geht es konkret um die Worte des CDU-Politikers Tobias Stockhoff aus Dorsten bei Münster. Er hatte seine Rede im Jahr 2014 als Bürgermeisterkandidat in der Kleinstadt gehalten. Im Dezember 2019 fielen Stockhoffs Worte erneut - in Rugendorf, auf der Nominierungsversammlung der "Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜWG)" zur Bürgermeisterwahl. Keller verwendete darin komplette Passagen der Stockhoff-Rede.

Plagiat? Rugendorfer Kandidat kopiert Rede

"Ja, ich habe Abschnitte der Rede in meine eigene Bewerbungsrede um das Amt des Bürgermeisters eingebaut und auf Rugendorf umgemünzt", erklärt der 45-Jährige dem Bayerischen Rundfunk. Er bestreitet, gewusst zu haben von wem die ursprünglichen Worte stammten. Besonders auffällig war in Kellers Redenkopie ein "Dirigenten"-Vergleich: Dabei geht es um eine metaphorische Beschreibung des Bürgermeisters. Dieser solle Moderator und Motivator sein sowie gemeinsam mit den Menschen die Stadt gestalten: "Dieser Vergleich hat mir sehr gut gefallen", gibt er gegenüber dem BR zu. Die Rede von Tobias Stockhoff ist hier im Wortlaut nachzulesen.

Rugendorfer Bürgermeisterkandidat: Drohen ihm Konsequenzen?

Das mediale Echo des Falls ist mittlerweile enorm. Die Bild betitelt die Geschichte mit "Die Raubrede von Rugendorf". Auch die Dorstener Zeitung wählt als Schlagzeile "Bürgermeister ist Plagiatsopfer geworden". Tobias Stockhoff sagte der Lokalzeitung, dass er "Opfer" eines unverfrorenen Polit-Plagiats geworden sei. Anschließend bezeichnete er die Aktion des fränkischen Bürgermeisterkandidaten als "dreist".

Matthias Keller betonte gegenüber dem BR, dass er einen Kasten "Kulmbacher"-Bier nach Dorsten schicken werde - als Dankeschön für die Vorlage und als Entschuldigung. Derzeit ist unklar, ob dem 45-Jährigen rechtliche Konsequenzen drohen.

