Pfarrei Stadtsteinach hat jetzt eine Doppelspitze

Hans Roppelt ist künftig nicht mehr nur der katholische Dekan und Pfarrer für die Gemeinden St. Hedwig und Zu Unserer Lieben Frau in Kulmbach sowie Motschenbach, jetzt hat er auch offiziell das Amt des Pfarradministrators der Pfarrei St. Michael in Stadtsteinach inne.

Nur eine vorläufige Lösung

Domkapitular Hans Schieber war aus Bamberg gekommen, um dem Dekan die Urkunde, die seine zusätzliche Aufgabe offiziell bestätigt, in einer festlichen Messe zu überreichen. "Ein Pfarradministrator ist so etwas wie ein Geschäftsführer", erläuterte der Domkapitular die "Mammutaufgabe", der sich Roppelt jetzt stellten wird. "Diese Lösung ist aber nur eine vorläufige bis zum Abschluss der Neuordnung der Seelsorgebereiche", so Schieber.

An der Seite von Roppelt steht Pfarrvikar Sebastian Masella, der zuletzt Pfarrer in Bad Steben war. Er ist bereits am 1. September ins Stadtsteinacher Pfarrhaus eingezogen und wird die Seelsorge vor Ort übernehmen. Aus diesem Grund überreichte ihm der Domkapitular den Schlüssel für das Tabernakel.

Dekan Hans Roppelt durfte einen überdimensionalen Kirchenschlüssel in Empfang nehmen.

"Ein vollwertiger Priester"

"Die Lösung ist nur ein vorläufiger Akt, auch wenn sie zeitlich nicht befristet ist", erklärte Hans Schieber. Wegen der Neuordnung der Seelsorgebereiche werde derzeit kein neuer Pfarrer mehr eingestellt. "Die Diözese plant schon", betonte er. Masella sei "ein vollwertiger Priester, voll ausgebildet", stellte der Leiter für das pastorale Personal dar.

"Wer viel leistet, bekommt noch mehr. Aber unser Dekan hat starke Schultern", sagte der Dekanatsratsvorsitzende Hartmut Richter. Zur Erheiterung der Gläubigen schenkte Richter Roppelt eine Radwanderkarte. Der Seelsorger vor Ort erhielt eine Wanderkarte. Denn Sebastian Masella ist sehr naturverbunden.

Evangelische Pfarrerin "ein bisschen neidisch"

"Diese Besetzung steht jetzt für einen Neuanfang", freute sich Richter und hoffte, dass es dem neuen Seelsorger auch in Stadtsteinach gelingen möge, auf die Menschen zuzugehen.

Pfarrerin Sigrun Wagner zeigte sich "ein bisschen neidisch" darauf, dass in Stadtsteinach gleich zwei Geistliche tätig sein werden. "Ich freue mich, dass übergangslos eine neue geistliche Belegschaft gefunden werden konnte", sagte die Vertreterin der evangelischen Christen.

Auch Landrat Klaus Peter Söllner, der Stadtsteinacher Bürgermeister Roland Wolfrum, der Untersteinacher Bürgermeister Volker Schmiechen und zahlreiche weitere Vertreter des öffentlichen Lebens hießen Sebastian Masella herzlich willkommen und gratulierten Dekan Hans Roppelt, der bis 2014 Pfarrer in Stadtsteinach war, zu seiner Rückkehr.

Die Sache mit den Besen

"Neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Ecken und Kanten", sagte Wolfrum. Mit der Neubesetzung der Stadtsteinacher Pfarrei könne man nun beide Vorteile nutzen.

Pfarrvikar Sebastian Masella ging in seiner ersten Predigt auf die vielfältigen Anforderungen für Priester ein. "Viele Leute begegnen Priestern nur noch in Filmen und im Fernsehen. Und es besteht die Gefahr, dass die echten Pfarrer daran gemessen werden", sagte er. Tatsächlich sei die Rolle des Pfarrers vielfältigen Wandlungen unterworfen, denn inzwischen müssten sie auch Verwalter, Hirten, Leiter, spirituelle Seelenführer, Geschäftsführer, Verwalter und Manager sein. Gleichzeitig sollten Pfarrer auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören und mit den ehrenamtlich engagierten gut auskommen.