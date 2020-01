Feuerwehreinsatz in Kulmbacher Stadtteil - Vollbrand in einer Doppelgarage: Um kurz nach Mitternacht am Freitag, 10. Januar 2020, bricht in Petzmannsberg, einem Stadtteil der oberfränkischen Stadt Kulmbach, ein Feuer in einer Garage aus. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei aus Kulmbach am Freitagmorgen auf Anfrage.

Zuvor hatte die Polizei mit einer Erstmeldung um 00.27 Uhr auf den "Brand in einer Garage" Aufmerksam gemacht. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und löschten das Feuer. Zwei Autos, die in der Doppelgarage geparkt wurden, brannten komplett aus.

Laut ersten Informationen der Einsatzzentrale der Polizei Kulmbach kam bei dem Einsatz niemand zu Schaden. Gegen 01.20 Uhr stellte die Polizei die völlig zerstörten Autos sicher. Gut 25 Minuten später war der Einsatz beendet.