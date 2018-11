Perspektivwechsel zum Konraditag

Kalt und nass war es am 26. November 1553, dem schwärzesten Tag in der Geschichte Kulmbachs. Der Zerstörung der damals etwa 2000 Einwohner zählenden Stadt gedachten die Freunde der Plassenburg am Montagabend auf der Plassenburg. Zum 90-jährigen Vereinsjubiläum präsentierte der Verein den fast 60 Besuchern einen Perpektivenwechsel zum Konraditag. "In den letzten Jahren haben wir immer in der Altstadt Veranstaltungen durchgeführt", sagte der erste Vorsitzende Peter Weith, "in diesem Jahr wollten wir uns an dem Ort versammeln, von dem der Schrecken ausging".

Die damalige Besatzung der Plassenburg war es nämlich gewesen, die den Befehl zum Niederbrennen der einst florierenden Kleinstadt erteilte - man wollte dem Feind nichts übrig lassen, was er hätte plündern können. "Die Stadt versank damals in Asche, und diejenigen, die nicht durch fremde Truppen getötet wurden, starben durch Kälte und Hunger", erklärte Kreisheimatpfleger Harald Stark. Er berichtete von der Vorgeschichte, von den Verstrickungen und Umständen, die letztendlich in dieses schreckliche Ereignis mündeten.

Kurz zusammengefasst hatte Markgraf Albrecht Alcibiades mit der Plassenburg und den zugehörigen Ländereien eine enorme Schuldenlast übernommen. Also übernahm er fremde Kriegsdienste und schloss einen sogenannten Subsidienvertrag mit Kaiser Karl V., wofür er gut entlohnt wurde. Nach Beendigung des Schmalkaldischen Krieges und der Entlassung von Markgraf Albrecht aus der Gefangenschaft jedoch verweigerte Kaiser Karl dem Markgrafen die Auszahlung seines Dienstgeldes. Verbittert schied Albrecht aus dem kaiserlichen Dienst. Was folgte, waren Aufstände, kriegerische Auseinandersetzungen, Eroberungen.

Eindrucksvoll zeigt sich die Konradinacht im größten Zinnfigurendiorama der Welt, zu betrachten im fünften Stock des Zinnfigurenmuseums. Jürgen Treppner von den Plassenburgmuseen erklärte den Besuchern die Belagerungsumstände und lieferte detaillierte Einblicke. "Sie sehen, dass die Petrikirche keine Spitze mehr hat, die wurde nämlich abgebaut und zur Verteidigungsplattform umgerüstet." Knapp 20 000 Zinnfiguren umfasst das Diorama auf einer Gesamtfläche von 40 Quadratmetern. "Die Feinde hatten den Befehl, alle Männer zu töten, zu plündern und die Frauen zu verjagen", berichtete Jürgen Treppner.

Von den damals etwa 500 Familien in Kulmbach haben nur 75 überlebt. "Während der Feind in die Stadt eindrang, verwehrten die Söldner den Flüchtenden den Einlass in die Festung", erzählte Harald Stark ergänzend in seinem Vortrag.

Dekan Thomas Kretschmar mahnte: "Wir haben zur eigenen Geschichte das Verhältnis verloren, die ist ganz weit weg." Dabei bräuchten wir die Erinnerung, "dass die Furcht in unser Herz wandert und wir uns - und das sehe ich als eine der zentralen Aufgaben der Kirche - mit fester Überzeugung für den Frieden einsetzen."