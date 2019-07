Originelles Walnuss-Schränkchen bringt jungem Kulmbacher den Sieg

Zahn aus Kulmbach hat bei der Firma Meigo in Schwarzach gelernt und ein asymmetrisches Nussbaum-Schränkchen gefertigt.

Obwohl schon Ferien sind, kam Maximilian Zahn nach Beendigung seiner Gesellenzeit gerne noch einmal in die Berufsschule zurück. Das lag daran, dass er sein Gesellenstück beim Wettbewerb "Die gute Form" eingereicht hatte.

Drei Augen untereinander

Der junge Kulmbacher hatte aus amerikanischem Nussbaumholz, auch "Schwarze Walnuss" genannt, ein Schränkchen der besonderen Art geschreinert: Es ist asymmetrisch. Die Vorderteile der Schubladen sind abgeschrägt, ergänzen sich fast wie ein Z. Damit wird die ansonsten sehr strenge Struktur des dreiteiligen Möbelstücks aufgelockert. Effektvoll hat der Geselle außerdem die Maserung des Holzes eingesetzt. Die rechte Seite zieht die Blicke auf sich: Drei Augen hat Zahn untereinander positioniert.

Bewertet wurden die Werkstücke von Ralf Hartnack, Bettina Moser, Edith Langer, Thomas Zapf, Ingo Hahn, Alexander Battistella und Michael Pfitzner. Das Votum für das Gesellenstück von Maximilian Zahn war eindeutig.

Eigene Ideen verwirklicht

"Während der Lehrzeit dominiert in der Ausbildung zum Schreiner das Vermitteln von handwerklichem Können - also Funktionalität und Rationalität. Dabei treten Gestaltung, Entwurfslehre und Kreativität in den Hintergrund", erklärte Burkard Schneider von der Berufsschule. Beim Wettbewerb "Die gute Form" solle der Lehrling eigene Ideen und Vorstellungen verwirklichen. Und das hätten viele getan.

Auf Platz zwei kam Florian Schlegel aus Sauerhof. Er hatte ein Sideboard aus Esche eingereicht. "Esche gefällt mir ziemlich gut. Aber ich wollte, dass das Sideboard ein schlichtes Aussehen hat, wenn es geschlossen ist. Deshalb habe ich das Naturholz mit schwarzem Schichtplatten abgedeckt", erläuterte er.

Erst beim Öffnen offenbart sich die ganze Schönheit des Holzes. "Ich wollte mir schon lange einen Plattenspieler kaufen. Jetzt habe ich ein Board dafür", sagte Schlegel.

Klein, aber schön

Der dritte Preisträger ist Lui Bauer aus Münchberg. "Ich wollte nicht unbedingt gewinnen, ich wollte einfach nur ein Werkstück machen, das ich jeden Tag anschauen kann und das mir gefällt", erklärte er. Sein Tischchen ist klein, aber schön. Die Baumkante und Äste sind noch erhalten und verleihen dem Stück ein ursprüngliches, massives Aussehen.

"Der Wettbewerb ist eine Leistungsschau, den es in keinem anderen Gewerk gibt. Da steckt viel Arbeit dahinter", sagte der Leiter des beruflichen Schulzentrums, Alexander Battistella, und zollte den Gesellen Respekt.

Unglaublich kreativ

Die jungen Schreiner waren unglaublich kreativ. Sie realisierten in zwei Wochen Garderoben, Schreibtische, Schminktische, Sekretäre, Schränkchen, Boards und Kommoden. Paula Neuner aus Waischenfeld (Lehrbetrieb Schrutka/Peukert, Kulmbach) und Johannes Raab aus Neuenreuth am Sand (Lehrbetrieb Meigo, Schwarzach) erzielten für einen Sekretär aus Ahorn und ein Sideboard aus Eiche eine Belobigung. Diese jeweils 50 Euro Preisgeld wurden von den Fördervereinen der Berufsschule Kulmbach und der Berufsschule Fassoldshof gespendet.

Bürgermeister Ralf Hartnack freute sich über die Kreativität der Nachwuchsschreiner. Innungsobermeister Jürgen Bodenschlägel rührte die Werbetrommel für den Beruf des Schreiners. "Bleibt unserem Handwerk treu", rief er den jungen Gesellen zu.