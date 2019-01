Online-Petition gegen Abschiebung: Es fehlen noch 700 Unterstützer

Hanna Schneider vom Jugendkreis der Landeskirchlichen Gemeinschaft hat (wie berichtet) eine Online-Petition gestartet, die dazu beitragen soll, dass die Abschiebung des Iraners Hossein verhindert wird. Der 21-Jährige sollte (wie berichtet) Mitte Januar in seine Heimat ausgeflogen werden. Weil er sich in der Arrestzelle der Kulmbacher Polizei mit einer Klinge verletzt hat, wurde die Abschiebung nicht vorgenommen.

"Würde er in seine Heimat zurückgeschickt, würde ihm die Todesstrafe drohen, weil er zum Christentum konvertiert ist", sagt Hannah Schneider. Um die Online-Petition, die am Sonntag endet, im Landtag einreichen zu können, sind nach ihren Worten 5000 Unterschriften nötig. Gestern um 17 Uhr fehlten noch 700 Unterstützer. Wer die Petition unterschreiben will, kann dies auf openpetition.de/!abschiebenverhindern oder openpetition.de/!hfqpz.