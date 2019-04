Olaf Schubert in Kulmbach: feine Spitzen im Pullunder

Auch wenn Olaf Schubert wohl nicht ganz zu den zehn erotischsten Männern Deutschlands gehört, so macht der Titel seines neuesten Programmes doch neugierig: "Sexy Forever" - verspricht der Kabarettist nicht ein bisschen zu viel? In Kulmbach präsentierte sich der Mann mit Pullunder und nichts drunter von seiner besten Seite: mit Wortwitz, bissiger Ironie, geradezu philosophischen Einlagen und natürlich auch mit toller Musik und einzigartigen Liedern.

Ja, die Welt ist schlecht

Er frotzelte so gar nicht brav gegen den Kapitalismus und althergebrachte Geschlechterrollen. Quintessenz des witzigen Abends war die Erkenntnis: Ja, die Welt ist schlecht. Doch so, wie Schubert die Schlechtigkeit und Missstände kredenzte, blieb kein Auge trocken.

Die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen war ein Thema, dem sich Schubert annahm. "Der Zimmermann verdient doppelt so viel wie die Zimmerfrau", prangerte er an. Und dass er auch Parallelen zwischen Lokführer, Pilot und Prostituierten fand, verwunderte nicht. Schubert gelang es - mit Wortspielen und mit Liedern, die zum Nachdenken anregten. Die Finger in die Wunden der Gesellschaft zu legen, das ist Schuberts Passion.

Natürlich durfte in dem Programm auch so manche Spitze gegen die Politik nicht fehlen. Schubert frotzelte über die "Willkommenskultur", die regional sehr unterschiedlich ist: "Dresden hat Anziehungskraft für braunen Feinstaub", erklärte er bitterböse. Und noch ehe der Lacher der Besserwessis verklungen war, folgte schon der Konter: Der Schleier wäre bei so manchen Pegida-Demonstranten auch willkommen.

Begeistertes Publikum

Natürlich kam beim Programm auch die holde Weiblichkeit nicht zu kurz. Olaf Schubert erzählte in ironisch-bissiger Weise von seiner Freundin Carola und von Pamela und all den anderen. Und auch in seinen Liedern ging es um Sozialabbau, Erotik oder andere Themen, die die Welt bewegen. Das Kulmbacher Publikum war jedenfalls begeistert. Die Dr.-Stammberger-Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele wollten den Kabarettisten live erleben.