Offene Gartentür: Grüne Paradiese öffnen die Pforten

Eigentlich ist ihr Garten immer in Schuss, sagt Rainer Gilke (73). Aber für den Tag der offenen Gartentür am Sonntag soll das Anwesen Baiersbach 5 natürlich in besonderem Glanz erstrahlen. Dann ist das 1500 Quadratmeter große Grundstück sicher ein Anziehungspunkt. Insgesamt vier Anwesen sind in der Gemeinde Marktleugast zu besichtigen (siehe weiter unten).

Natursteinmauern, ein Bachlauf zum selbst angelegten Teich, Blumen, Beerensträucher, ein Gewächshaus, ein Hochbeet und etwas Totholz: Rainer und Rosi Gilke (67) setzen auf eine naturnahe Gestaltung. Den Tieren gefällt's: Überall summt und brummt es. Hier die Hummel, dort die Biene. Dazu halten die Gilkes noch Hühner und Gänse, die auf dem Feld hinter dem Anwesen freien Auslauf haben. Natur pur. "Wer hier eine Anlage wie bei Schloss Nymphenburg erwartet, der ist fehl am Platze", sagt der 73-Jährige mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Arbeitsteilung klar geregelt

Die Arbeitsteilung ist bei dem Ehepaar klar geregelt: Rainer Gilke kümmert sich ums Grobe: mähen, bauen, Steine versetzen. Seine Frau hat das Auge fürs Detail, sorgt dafür, dass es überall grünt und blüht. Viele Stunden verbringt sie damit, ihr Kleinod zu hegen und zu pflegen. "Wenn es Spaß macht, dann ist die Gartenarbeit keine Belastung", sagt sie.

Dass sich der Tag der offenen Gartentür auch nach vielen Jahren immer noch großer Beliebtheit erfreut, freut Kreisfachberater Friedhelm Haun. "Die Veranstaltung wurde 1994 erstmals in den Landkreisen Kulmbach und Wunsiedel durchgeführt", erzählt er. Die Idee dazu hatte der damalige Bezirksgeschäftsführer Paul Späth. "Inzwischen wird der Tag der offenen Gartentür in ganz Bayern durchgeführt." Eine Erfolgsgeschichte.

Die Veranstaltung, die 25 Jahre ohne Unterbrechung im Landkreis Kulmbach stattgefunden hat, ist heuer ein Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten der Gartenfreunde Marktleugast zu deren 10. Geburtstag.

Haun geht davon aus, dass wieder Besucherzahlen im vierstelligen Bereich verzeichnet werden. Kein Wunder: "Jetzt ist die schönste Zeit für den Garten."

Termin Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Feierliche Eröffnung ist um 11 Uhr im Garten von Heinrich und Helene Weiß im St. Antoniusweg 3a in Marktleugast.

Veranstalter Der Kreisverband Gartenbau Kulmbach zusammen mit den Gartenfreunden Marktleugast. Die Gartenfreunde beschildern die Anfahrt und bezeichnen die Gärten. Vor Ort gibt es Lagepläne,

Gärten Zu sehen sind die Hausgärten von Renate und Karl-Heinz Friedrich, Marienweiher 183, sowie von Rosi und Rainer Gilke, Baiersbach 5, der Naturgarten von Ingrid und Bruno Tittel, Großrehmühle 12, und der Hausgarten von Helene und Heinrich Weiß, St. Antoniusweg 3a, Marktleugast.