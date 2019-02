Ofeliya - das musikalische Multitalent

Mit einem kunterbunten Blumenstrauß an Melodien überraschten die Schüler des Caspar-Vischer-Gymnasiums bei ihrem Vorspielabend Musikfreunde aus Kulmbach und Umgebung. "Wir haben Klassiker und Pop Rock, das Programm reicht von Telemann bis hin zu ,Bohemian Rapsody‘ oder Coldplay", sagte Schulleiterin Ulrike Endres und staunte selbst nicht schlecht über Einfallsreichtum und Bandbreite ihrer Schüler und des Kollegiums. Tatsächlich hatten sich Dörte Vaihinger-Görg und Barbara Fries viel Mühe bei der Einstudierung und Zusammenstellung des Konzertes gemacht. Und die Schüler ließen sich von der Begeisterung gerne anstecken. Sie präsentierten ihr Können und ihre Fortschritte.

Den Auftakt des Vorspielabends machte die Violingruppe. Julia Kern, Lisa Graupner, Frida Bollinger, Clarissa Götschel, Maria Pehle und Ofeliya Guliyeva gaben ihr Bestes. Ofeliya Guliyeva, das Flüchtlingsmädchen, das in den vergangenen Monaten für so viele Schlagzeilen gesorgt hatte, ist nicht nur am Klavier ein Mega-Talent. Beim Vorspielabend präsentierte die Achtklässlerin die Sonate Es-Dur von Johann Sebastian Bach. Den Querflötenpart übernahm Paula Kessler.

Doch Ofeliya kann noch mehr. Als sie zur Gitarre griff und Leonard Cohens berühmten Song "Hallelujah" intonierte, war es mucksmäuschenstill im Saal. Die Zuschauer lauschten der klaren, prägnanten Stimme des Mädchens und zeigten sich ergriffen. Ofeliya Guliyeva übernahm auch die Gitarrenbegleitung selbst, schließlich ist sie ein echtes Musiktalent.

Beim Vorspielabend zeigten sich viele Nachwuchstalente von ihrer besten Seite. Anne Holhut hat das Klavier als ihr Lieblingsinstrument auserkoren. Sie brachte "Am klaren Wasserstrom" von Friedrich Burgmüller zu Gehör. Talisa Salik gab eine kleine Rhapsodie und eine Arabesque zum Besten, Melanie Knasev hat sich "Beautiful Dawn" und Cathrin Singer Joseph Haydns anspruchsvolles Finale ausgesucht. Angelina Greiner stimmte auf ihrer Querflöte die Sonate No. 4 von James Hook an.

Je später der Konzertabend, desto anspruchsvoller waren die Werke, die die Schüler interpretierten. Franziska Sittig aus der Q 12 hat George Gershwins "They can't take away from me" aufgelegt. Jule Fischer studierte "Dietro casa" von keinem geringeren als Ludovico Einaudi für den musikalischen Abend ein. Ein Meisterwerk, dessen Charme sich niemand entziehen konnte. Und Sofia Stojanovic verehrt wohl den südkoreanischen Pianisten Yiruma. Jedenfalls hatte sie sich sein wohl berühmtestes Werk - "River flows in you" - als ihr persönliches Lieblingsstück ausgesucht.

Beim Konzertabend am Caspar-Vischer-Gymnasium gab es aber auch so manche instrumentale Überraschung. Hannah Schütz musizierte alleine und mit ihrer Lehrerin Silvia Reuter auf einer echten Leier ein Menuett von Wolfgang Amadeus Mozart und ein Allegrement von Georg Philipp Telemann.

Leopold Zapf griff zur Ukulele und sang Elvis Presleys unvergessenen Evergreen "Falling in love with you".

Richtig Spaß macht den Zuhörern "Viva la vida" von Coldplay, dargeboten von Anna Stenglein und Anne Kessler. Und auch Conny Cashs "Man in Black" gefiel dem Konzertpublikum; Vinzenz Büchs hatte sich das Werk ausgesucht.

Ein absoluter Höhepunkt war jedoch "Bohemian Rhapsody" von Queen. Leon Schramm, Anne Kessler und Marius Michel hatten den Mut, sich dieses Trend-Stück einstudiert.

Doch auch Freunde klassischerer Weisen kamen beim Vorspielabend des Caspar-Vischer-Gymnasiums auf ihre Kosten. Amelia Festag spielte auf der Geige Arcangelo Corellis berühmte Sarabande - und ein schottisches Traditional. Maria Rauh gab das Allegro aus Bachs Doppelkonzert in d-Moll zum Besten. Echte Könner ihres Faches waren außerdem Angelika Ruf (Geige) und Luise Heckel (Trompete).

Eine anerkennenswerte Leistung präsentierte außerdem Felix Schmidt auf seiner Gitarre. Er spielte "Time for Bossa". Beim Konzert waren außerdem Christof Enzmann (Gitarre) und Julia Müller (Querflöte) mit von der Partie. Äußerst vielversprechend waren auch Maximilian Maladrino, Konstantin Brückner und Linda Langer. Die drei angehenden Geiger zeigten keinerlei Lampenfieber und meisterten ihre Soli mit Bravour.