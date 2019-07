Kulmbach vor 1 Stunde

Probeanstich

OB Henry Schramm meisterte die Generalprobe für die 70. Bierwoche

Die Generalprobe hat er bestanden, jetzt muss es am Samstag noch einmal so klappen: OB Henry Schramm (CSU) zapfte am Dienstagvormittag beim Probeanstich im Stadel das erst Fass Festbier an - mit Erfolg.