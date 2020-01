Wer sich leicht beschwingt ins Neue Jahr hineintragen lassen wollte, der war in diesem Konzert über weite Passagen am falschen Ort. Wer aber die Gewalt der Musik, ihre ausufernde Komplexität und ihre kaum noch einzudämmende Wucht spüren wollte, der lag richtig. In der Dr.-Stammberger-Halle führte...