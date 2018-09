Neuer Stadtsteinacher Pfarrvikar sucht die Glut in der Asche

Was ist der Mensch? Nicht ausschließlich ein Konglomerat aus Zellen, sondern ein Lebewesen mit Herz, Seele, Überzeugungen, Einstellungen. Und das, was uns als Menschen prägt, wird schon in frühen Kindheitstagen durch das Elternhaus bestimmt. Nicht selten währen die dort vermittelten Werte ein ganzes Leben lang.

In der DDR aufgewachsen

Nicht anders verhielt sich das bei den Eheleuten Masella. Aufgrund ihrer christlichen Einstellung sahen sie sich in der ehemaligen DDR zahlreichen Repressalien ausgesetzt. Noch vor dem Mauerfall reisten sie 1989 aus, um den Schikanen des Regimes zu entkommen und ihren Glauben leben zu können.

Jetzt, fast drei Jahrzehnte später, hat ihr Sohn ein kirchliches Amt angetreten: Seit dem 1. September wirkt Sebastian Masella als Vikar in der katholischen Pfarrei St. Michael Stadtsteinach.

Prägendes Elternhaus

Für den gebürtigen Potsdamer war das christliche Elternhaus sicherlich prägend in Bezug auf seinen Werdegang. Und das schon in der Schulzeit. Nach dem Verlassen des Arbeiter- und Bauernstaats ließen sich die Masellas zunächst in Bamberg nieder, 2001 folgte der Umzug nach Drosendorf.

Sohn Sebastian legte 2000 das Abitur ab - im Spätberufenengymnasium Theresianum der Karmelitten in Bamberg.

In dieser Zeit verfestigte sich die christliche Weltanschauung des jungen Mannes. "An der Karmellitenschule hatten wir ein sehr gutes Klima mit den Patres. Das war für mich ansteckend. Vor allem die Menschlichkeit, Güte und das Wohlwollen als gelebte christliche Werte."

"Mir ist die Gegend ans Herz gewachsen"

Unter diesem Eindruck entschloss sich der junge Mann, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen. Ab 2001 besuchte er sechs Jahre lang das Priesterseminar in Bamberg und Würzburg. Ein Praxiseinsatz erfolgte ab 2008 zwei Jahre lang in Teuschnitz, wo er zum Diakon geweiht wurde. Ein Aufenthalt in der Pfarrei Allerheiligen Nürnberg schloss sich an. Danach arbeitete er sechs Jahre lang in Bad Steben.

Auf seine neuen Aufgaben freut sich der 38-Jährige. Und dass er sie hier, im Frankenwald, anpacken darf. "Mir ist die Gegend ans Herz gewachsen. Ich mag die Natur", sagt er. Offenbar auch die Leute. Denn sein erster Eindruck von den Stanichern war durchaus positiv. Man sei ihm mit Offenheit und Freundlichkeit begegnet, sagt er in unserem Gespräch.

Doch Sebastian Masellas Philosophie ist es nicht, auf zufällige Begegnungen zu setzen. Er will aktiv auf die Menschen zugehen, ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das althergebrachte Bild vom "überhöhten Geistlichen" liegt ihm so gar nicht.

Den Menschen nahe sein

Mit dieser Einstellung geht er konform mit Papst Franziskus, der in der Abgehobenheit und Narzissmus so mancher Kleriker eine große Gefahr ausgemacht hat. Der Vikar dazu: "Hören ist mir wichtig. Verstehen, was die Menschen bewegt. Nicht das Dozieren von oben herab."

Seinen Schwerpunkt sieht der Pfarrvikar deshalb in der Einzelseelsorge. Nah dran sein an den Menschen. Ihre Nöte und Sehnsüchte begreifen, sie "heilen in ihren Verwundungen und ihnen Hoffnung geben", wie er es ausdrückt.

Bei diesem hehren Ziel kommen den jungen Geistlichen Erfahrungen zugute aus seinem früheren Leben. Da durfte er Behinderten helfen - eine Aufgabe, die sehr viel Einfühlungsvermögen erfordert und Verständnis. Aber auch psychologisches Geschick und die Fähigkeit zur Kommunikation.

Es sei wichtig, die Sprache der Menschen zu sprechen, unterstreicht der Vikar. Heute mehr denn je. Viele verstünden das nicht mehr, was die Kirche sage und "erkennen nicht mehr, was den Mehrwert der Kirche ausmacht."

Frieden, Kraft und Zuversicht machen das Leben leichter

Mehrwert der Kirche? Nach der Lesart Sebastian Masellas ist damit vor allem die Sicherheit gemeint, die Glauben und Gottvertrauen schaffen. Dies spendet nach der Ansicht des gebürtigen Potsdamers inneren Frieden, Kraft und Zuversicht - Eigenschaften, die das Leben leichter machen. "Das ist für mich das Fundament, das dafür sorgt, dass man das Leben besser gestalten kann."

Neben dieser Grundüberzeugung fallen dem jungen Geistlichen noch viele andere Punkte ein, die er wichtig hält für den christlichen Glauben. Dazu gehört es beispielsweise, sich nicht in lähmende Debatten zu ergehen über Zahlen oder Statistiken. Viel wichtiger sei es, die Zuversicht und Begeisterung für den Glauben wiederzuentdecken: "Wir müssen endlich wieder die Glut finden unter der Asche."

Diese Glut anzufachen, ist auch in der Pfarrei Stadtsteinach, die in den vergangenen Monaten keine leichte Zeit durchlebt hat, ein Thema.

Auf den Schultern eines Riesen

Eine Pfarrei, die aber auch viel zu bieten hat in den Augen des jungen Vikars. Hier seien große Leistungen vollbracht worden, die es zu respektieren gilt. "Man steht hier gewissermaßen auf den Schultern eines Riesen", bemüht Masella eine Allegorie.

Bewährtes bewahren, Neues angehen - das will Sebastian Masella. Doch nicht im Alleingang, sondern in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und der Gemeinde. "Ich möchte wieder die Gemeinschaft stärken."

Ein guter Ansatz hierfür dürfte die offizielle Vorstellung des Pfarrvikars bieten. Sie erfolgt am Sonntag, 16. September, ab 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Dort wird Masella offiziell in sein Amt eingeführt.

Er arbeitet eng zusammen mit Hans Roppelt: Der Dekan aus Kulmbach ist für seine ehemalige Pfarrei fortan als Pfarradministrator zuständig. red