Neuer Musiker für Kulmbacher Stadtkirche St. Petri

Christian Reitenspieß wird ab November neuer Kirchenmusiker an der Petrikirche in Kulmbach. Das hat Thomas Kretschmar, Kulmbacher Dekan Pfarrer an der Petrikirche, am Donnerstag mitgeteilt.

Ein echter Franke

Der studierte A-Musiker ist ein geborener Franke: Geboren 1971 in Diespeck bei Neustadt an der Aisch und aufgewachsen in Mittelfranken, kam Christian Reitenspieß schon früh zur Kirchenmusik und studierte später an der Fachakademie und am Institut für Kirchenmusik in Bayreuth.

Der ersten Schritte als hauptamtlicher Kirchenmusiker führten ihn zuerst nach Gelnhausen bei Hanau und seit 2003 nach Melsungen bei Kassel.

Der neue Petri-Kantor bringt viel Erfahrung in der Leitung großer Kantoreien und der Arbeit im Team mit haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden mit.

Kurze Vakanz

Weil er noch einige Projekte in Melsungen abschließen muss, bleibt die Kirchenmusik einige Monate vakant. Die Planung der Vertretung für Gottesdienste, Beerdigungen, Taufen und Hochzeiten laufen in diesen Tagen an.

Christian Reitenspieß tritt die Nachfolge von Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn an, der seit 1983 an der Petrikirche tätig war.

Hahn geht in diesem Sommer in den Ruhestand und wird am Sonntag, 21. Juli, mit einem festlichen musikalischen Gottesdienst um 10 Uhr in der Petrikirche verabschiedet.