Neuenmarkt führt Gebühren-Splitting ein

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr. Was auf den ersten Blick so aussieht wie eine einfache Rechenaufgabe, ist für eine Gemeinde ein Riesenaufwand. Der steht nun auch der Neuenmarkter Verwaltung bevor, nachdem der Werkausschuss beschlossen hat, dass bei der Berechnung der Bescheide künftig nicht nur der Verbrauch, sondern auch der Anteil des Niederschlagswassers berücksichtigt wird. "Da kommt einiges an Arbeit auf uns zu", sagt Verwaltungsleiter Sven Schirner zu dieser Entscheidung.

Dass es endlich so weit ist, sei nur auf den Rechtsstreit zurückzuführen, den er mit der Gemeinde führe, ist Dieter Sachs überzeugt. Der 66-Jährige hatte bereits Ende April Widerspruch gegen den Bescheid über seine Abwassergebühren eingelegt, die in Neuenmarkt seit je her nach dem Wasserverbrauch berechnet werden. "Unsozial" nennt Sachs diese Regelung, weil dadurch die Versiegelung von Flächen durch Gewerbebetriebe gefördert und die Hochwassergefahr erhöht werde.

Rechtsanwalt eingeschaltet

Auf eine Antwort wartete er zunächst vergebens. Als die dafür laut Verwaltungsgerichtsordnung vorgesehene Frist nach drei Monaten verstrichen war, beauftragte Sachs die Bayreuther Anwaltskanzlei Hieber und Kollegen, eine Untätigkeitsklage einzureichen. Rechtsanwalt Roland Konrad setzte der Gemeinde eine Frist bis 10. Oktober, um eine Entscheidung über den Widerspruch seines Mandanten zu treffen.

Krankheit, Urlaub, Wahlen

Daraufhin ging am 1. Oktober beim Anwalt des Neuenmarkters ein Schreiben von Bürgermeister Siegfried Decker ein. Dieser bat um eine Fristverlängerung bis 9. November und begründete seine Bitte mit der Erkrankung einer Sachbearbeiterin, Urlaub des Leiters der Gemeindewerke und die Abwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahl. Konrad hat zwar Verständnis für die aus einer dünnen Personaldecke entstehenden Probleme, für ihn klang das Schreiben aber "sehr nach Zeitverzögerung". Das sieht auch Dieter Sachs so: "Was haben denn die Wahlen damit zu tun?"

Nachdem sein Rechtsanwalt der Gegenseite bis 12. November "eine letzte Chance" gab, ging am vergangenen Freitag ein von Werkleiter Robert Behrendt unterzeichnetes Schreiben der Gemeindewerke ein, die mitteilten, ..."dass der Widerspruch zwar form- und fristgerecht eingelegt wurde, in der Sache jedoch nicht begründet ist und ihm daher nicht abgeholfen werden kann".

Unabhängig davon wies Behrendt auf den Beschluss des Werkausschusses hin, "aus ökologischen Gründen und aus Gründen des Hochwasserschutzes künftig die gesplittete Abwassergebühr für die Entwässerungsanlage der Ortsteile Neuenmarkt und Hegnabrunn einzuführen". Dafür seien umfangreiche Vorarbeiten erforderlich, die entsprechende Zeit in Anspruch nehmen würden.

"Ein absoluter Hammer", urteilt der Neuenmarkter, der seinen Widerspruch gegen den Abwasserbescheid aufrechterhält. "Das sind sechs Monate Untätigkeit. Für ein solches Schreiben brauche ich nicht mal eine Stunde."

Wie geht es nun weiter? Warum hat Dieter Sachs so lange keine Antwort erhalten? Wie viel Zeit nehmen die Vorarbeiten in Anspruch?" Verwaltungsleiter Sven Schirner bat gestern um Verständnis dafür, dass er aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung zu dem konkreten Fall nichts sagen werde. Allgemein könne er aber feststellen, dass es ein sogenanntes Abhilfeverfahren gibt, wenn jemand Widerspruch gegen einen Gebührenbescheid einlegt. Ist Abhilfe nicht in einer angemessenen Zeit möglich, erfolgt eine Zwischenmitteilung. Je nach Sachverhalt sei in Neuenmarkt entweder der Werkausschuss oder der Gemeinderat zuständig.

Landratsamt nächste Instanz

Wenn das jeweilige Gremium die erste Entscheidung für rechtmäßig halte, werde der Widerspruch an das Landratsamt weitergeleitet.

Dort wird nun auch die Eingabe von Dieter Sachs landen. "Wenn ich Recht bekomme, müssen sie meinen Gebührenbescheid ändern", so der 66-Jährige, der weiß, dass das Splitting keine einfache Sache ist. "Da müssen für jedes Grundstück die Dachflächen, versiegelte und teilversiegelte Flächen berechnet werden. Aber warum hat man das nicht schon vor zehn Jahren gemacht?", fragt er.

Vor den Starkregenereignissen im Jahr 2014, räumt Verwaltungsleiter Schirner ein, sei man dafür noch nicht sensibilisiert gewesen. Aufgrund der Hochwasserprobleme sei die neue Regelung, die in Neuenmarkt im übrigen unabhängig von der 12-Prozent-Regelung (siehe Infobox) eingeführt werde, sicher nicht verkehrt."Ob die Leute aber etwas sparen, sei dahingestellt. Und man darf nicht nur die Supermärkte sehen, wir haben auch mittelständische Firmen und landwirtschaftliche Betriebe, die große Flächen versiegelt haben", so Schirner, demzufolge zunächst ein Verfahren festzulegen ist, mit dem diese Flächen erfasst werden.

Wie wird ermittelt?

Dies könne, wie es der Markt Mainleus praktiziert habe, durch eine Befliegung geschehen, alternativ sei die Ermittlung aber auch per Selbstauskunft der Bürger oder durch die sogenannten Gebietsabflussbeiwerte möglich, die ein Ingenieurbüro ermitteln müsse. Schirner: "Wir werden uns da eingehend informieren und beraten lassen."