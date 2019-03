Neudrossenfeld senkt Schulden auf Rekord-Tief

Die Mitglieder des Gemeinderates, Bürgermeister Harald Hübner (CSU), Kämmerer Wolfgang Schröder und Verwaltungsleiter Christopher Schröder waren sich einig, dass das Zahlenwerk mit einem Schuldenstand auf RekordTief positiv zu bewerten sei. Doch in einem Punkt übten alle Fraktionen Kritik: Beschlüsse sollen schneller realisiert werden.

"Die Gemeinde Neudrossenfeld befindet sich auf einem guten Weg! Seit sieben Jahren wurden keine neuen Darlehen aufgenommen, der Schuldenstand wurde in dieser Zeit um 1,56 Millionen Euro verringert, die Rücklagen konnten auf beruhigende 2,9 Millionen Euro angehäuft werden und es wurde kräftig investiert - seit dem Jahr 2000 über 25 Millionen Euro", machte der Kämmerer den Gemeinderäten klar. Doch Schröder wäre nicht er selbst, wenn er allzuviel Jubel verbreiten würde: Er riet auch in Zukunft zur Vorsicht. Deshalb muss auch die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in den Haushalten der Gemeinde Neudrossenfeld oberste Priorität haben: "Wir wollen de facto unsere Verschuldung minimieren und die Rücklagen stabilisieren. Dazu ist es unerlässlich, unser Wunschdenken etwas zu relativieren und bei Investitionen vorher auch die Notwendigkeit zu analysieren und über mögliche Folgekosten nachzudenken", so der Kämmerer.

Kernpunkt des positiven Haushaltes ist ein Überschuss aus der Jahresrechnung 2018. "Eigentlich gründet das vermeintlich gute Ergebnis in erster Linie darauf, dass im Vorjahr eine Vielzahl geplanter Investitionen nicht durchgeführt wurden bzw. werden konnten", erklärte Schröder. Und genau in diesem Punkt übten auch alle Fraktionen Kritik. CSU, SPD, Freie Wähler, die Wählergruppe Waldau und die Gruppierung "Für unsere Gemeinde - FuG" wünschten sich, dass künftig Beschlüsse schneller realisiert werden sollten.

Wichtige Investitionen sind laut Bürgermeister Harald Hübner (CSU) die Sanierung der Schule sowie der Ausbau des Glasfasernetzes. Aber auch Straßen sollen saniert werden. Insgesamt hat der Haushalt der 3753 Menschen fassenden Gemeinde Neudrossenfeld ein Gesamtvolumen in Höhe von 11,431 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 6,619 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt 4,812 Millionen Euro.

Kämmerer Wolfgang Schröder rechnete die größten Investitionen auf die Einwohner um. So kostet den Neudrossenfeldern jeder Schüler 124 Euro, jedes Kindergartenkind 110 Euro. 17 Euro pro Einwohner werden für den Bedarf der Wehren ausgegeben und 26 Euro für den Bereich Heimatpflege, Kultur und Vereine.

Die Gemeinde Neudrossenfeld hat seit 2012 keine Darlehen mehr aufgenommen. "Bei uns geht es mit den Schulden bergab. Das macht richtig Freude", so der Kämmerer. "Bei uns herrscht kein Dezemberfieber. Wenn wir Geld übrig haben, führen wir es den Rücklagen zu", so Schröder. Aktuell tilgt die Gemeinde außerdem 14 Prozent der Darlehen.

"Der Haushalt ist nur vordergründig ein optimales Zahlenwerk. Ich habe schon 2018 bemängelt, dass geplante Investitionen nicht angepackt werden. Der Haushalt ist durch sehr spezielle autokratische Gegebenheiten dominiert. Nicht der Gemeinderat und nicht der Bürgermeister sind Herr des Verfahrens. Gott sei Dank haben wir eine Personaländerung", sagte Franz Klatt (SPD) mit Blick auf den Wechsel an der Verwaltungsleiterspitze.

Ins selbe Horn stießen auch Heidemarie Nitsch (FuG) und die anderen Fraktionen. Alle traten für eine schnellere Umsetzung der Vorhaben ein. Heidemarie Nitsch (FuG) votierte für eine schnellere und stringentere Erschließung neuer Baugebiete, möglicherweise auch in Eigenregie der Gemeinde.

Auch Thomas Erlmann von der Wählergruppe Waldau lag die Schaffung neuer Baugebiete am Herzen. "Die Freien Wähler appellieren an alle im Gemeinderat vertretenen Kräfte, die teilweise noch vorhandene Blockadehaltung gegen ein Neubaugebiet Dreschenau aufzugeben", fügt Peter Rösch (FW) noch hinzu. Ein großes Problem sei außerdem das Überstundenkonto der Gemeindearbeiter, merkte Rösch an. "Der Umfang hatte schon letztes Jahr eine Höhe erreicht, die nicht mehr durch Zeitausgleich in den Griff zu bringen war. Das ganze Haushaltsjahr ist verstrichen, ohne dass dieses dringende Problem angegangen worden wäre - und das, obwohl für die Abgeltung ausreichend Mittel zur Verfügung standen", monierte Rösch.

"Wir können keine Luftsprünge machen, aber wir haben das Heft in der Hand - mit Herz, Mut und Verstand", kommentierte Otmar Preußinger (CSU) die Haushaltszahlen.

Schließlich genehmigten die Räte einhellig den Finanzplan und den Stellenplan.

Der Haushaltsplan in Zahlen

Gesamtvolumen: 11,431 Millionen Euro

Verwaltungshaushalt: 6,619 Millionen Euro

Vermögenshaushalt: 4,812 Millionen Euro

Zuführung vom Veraltungs- zum Vermögenshaushalt: 859 000 Euro

Freie Finanzspanne: 699 000 Euro

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Einkommenssteuerbeteiligung: 2,447 Millionen Euro

Schlüsselzuweisungen: 1,103 Millionen Euro

Gewerbesteuer: 650 000 Euro

Grundsteuer A und B: 335 000 Euro

Ausgaben

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 1,620 Millionen Euro

Kreisumlage: 1,561 Millionen Euro

Personalausgaben: 1,485 Millionen Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Rücklagenentnahmen: 2,511 Millionen Euro

Zuschüsse, Zuweisungen: 1,078 Millionen Euro

Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 859 000 Euro

Entnahmen aus der Sonderrücklage Wasserversorgung: 140 000 Euro

Investitionspauschale: 126 500 Euro

Ausgaben

Baumaßnahmen: 2,732 Millionen Euro

-Schaffung von Parkraum im Ortskern: 650 000 Euro

-Baumaßnahmen an Straßen, Austausch Pflaster: 995 00 Euro

-Wasserversorgung: 272 000 Euro

- Hochbaumaßnahmen: 490 000 Euro

Erwerb von Grundstücken: 715 000 Euro

Investitionszuschuss an Dritte (Breitband, Städtebauförderung): 400 000 Euro

Anschaffung von beweglichen Sachen (z.B. Anschaffungen für die Schule: 105 000 Euro, Gerätschaften für die Feuerwehr: 80 000 Euro, Geräte für den Bauhof: 35 000 Euro, Equipment für die Verwaltung: 35 000): 303 000 Euro

Verschuldung Ende 2018: 1,170 Millionen Euro

Verschuldung Ende 2019: 1,011 Millionen Euro

Davon Anteil Wasserversorgung: 79 845 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2019: 269,18 Euro (Landesdurchschnitt vergleichbaren Gemeinden: 582 Euro)