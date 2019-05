Nächtlicher Rettungseinsatz auf der Kulmbacher Plassenburg: Junge Leute stürzen in die Tiefe

Nächtlicher Großeinsatz für die Rettungskräfte auf der Plassenburg: In der Nacht zum Freitag sind dort zwei junge Leute von einer Mauer mehrere Meter tief gestürzt. Sie mussten mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren am späten Donnerstagabend zwei junge Frauen und ein junger Mann aus Kulmbach im hinteren Bereich der Plassenburg auf die Mauern der sogenannten hohen Bastei geklettert. In der Dunkelheit konnten sie vermutlich nicht sehen, wohin sie im unwegsamen, mit Büschen bewachsenen Gelände traten. Für eine der jungen Frauen und den jungen Mann hatte das böse Folgen: Sie stürzten über die Mauerkante und einen Abhang etwa sieben bis acht Meter in die Tiefe. Dabei hatten sie womöglich noch Glück im Unglück, weil sie zwischen herausragenden Sandsteinen und der Schaufel eines dort abgestellten Baggers hängenblieben.

Die beiden jungen Leute verletzten sich bei dem Sturz erheblich. Die Polizei spricht von Verletzungen insbesondere im Bereich der Beine. Lebensgefahr bestand gestern Nacht aber nicht, hieß es.

Die zweite junge Frau, die nicht abstürzte, konnte Hilfe holen. Weil die Lage zunächst unklar war, rückte eine Vielzahl von Rettungskräften an. So waren neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Bergwachtbereitschaft Kulmbach-Obermain und das Technische Hilfswerk Kulmbach vor Ort. Weil das enge Burgtor an der Einfahrt zum Kasernenhof nicht für alle großen Rettungsfahrzeuge passierbar war, musste ein Teil der Ausrüstung - zum Beispiel für die Ausleuchtung der Unfallstelle - in kleinere Fahrzeuge umgeladen werden.

Nachdem die beiden Verletzten aus ihrer misslichen Lage befreit und vom Rettungsdienst versorgt worden waren, wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Bergwacht gingen das Gelände rund um die Unfallstelle noch einmal ab. Erst lange nach Mitternacht war der Einsatz dann beendet.