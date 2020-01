Jürgen Geißler (53) und seine Lebensgefährtin Antje Kolb (48) blicken auf einen Trümmerhaufen. Die beiden Produktionshallen ihrer Zimmerei, in denen am Montag noch Holz abgebunden wurde, liegen in Schutt und Asche. Die Gebäude sind beim Großfeuer in der Nacht zum Dienstag völlig niederg...