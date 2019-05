Muttertag im Landkreis Kulmbach: Das lieben Kinder an ihrer Mama

Eltern müssen oft so einiges mitmachen, gerade wenn die Kinder noch klein sind und auf lebhafte Weise die Welt entdecken. Zum Glück gibt es da einmal im Jahr den Muttertag, an dem sich einmal (fast) alles um die Mütter dreht.

Im Johann-Eck-Kindergarten in Kulmbach sind die Sprösslinge auf jeden Fall bestens für den besonderen Tag vorbereitet. "Wir veranstalten jedes Jahr eine Muttertags-Feier. Die Kinder singen gemeinsam ein Lied und tragen ein Gedicht vor", erzählt Maria Weißmann, eine der Erzieherinnen. Vorher backen die Kinder mit den Erzieherinnen zudem einen Kuchen für die Gäste zur Feier.

Doch für den Muttertag wird im Kindergarten nicht nur gebacken und gesungen. Auch Geschenke soll es zum Ehrentag geben. Beim Basteln seien alle begeistert dabei, so Erzieherin Maria Weißmann. "Die Kinder machen das richtig gerne". In diesem Jahr ist das Geschenk ein Teelichthalter aus Keramik, den die Kinder selbst angemalt haben. "Man kann eine Kerze reinstellen", erklärt Anna-Lena fröhlich. Die Vorfreude auf die Geschenkübergabe sei groß, so Maria Weißmann. Gerade den Jüngeren falle es schwer, das geheim zu halten, wenn sie abgeholt werden.

Kleiner Anstupser nötig

Das Thema "Muttertag" werde natürlich auch ausführlich in den beiden Kindergarten- und der Hortgruppe besprochen. "Oft können die Kinder gar nicht so genau ausdrücken, was sie an ihrer Mama so lieben", berichtet Maria Weißmann aus ihren bisherigen Erfahrungen. Häufig müsse man sie erst ein wenig anstupsen. "Die Mamas machen so viel, das bekommen die Kinder gar nicht alles mit", sagt sie.

So folgt auf die Frage, was sie an ihrer Mutter am besten finden, auch erst einmal Stille in der Runde. Die Kinder denken nach. Es ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Bis die fünfjährige Anna-Lena zaghaft sagt: "Meine Mama küsst und kuschelt mich immer." Plötzlich gehen viel mehr Hände gleichzeitig hoch. "Meine auch!", heißt es rundum.

"An meiner Mama ist besonders toll, dass sie kochen kann. Und dass sie für mich so viel Zeit hat", zählt Dalyan auf. All das kommt dem Siebenjährigen als erstes in den Sinn, wenn er an seine Mutter denkt. Außerdem lassen die Kinder ihre Mütter nicht im Stich. Furkan, 6 Jahre alt, erzählt beispielsweise, er beteilige sich schon dabei, die Spülmaschine auszuräumen. Und auch Dalyan packt fleißig mit an: "Ich helfe meiner Mama, schwere Sachen zu tragen".

Kleine, besondere Momente

Oft sind es dann die unspektakulären Momente, die dem Nachwuchs zu Erlebnissen mit ihren Müttern einfallen. "Ich war gestern mit meiner Mama draußen im Garten. Das war schön", erzählt der vierjährige Maik zufrieden. Und auch ohne große Worte ist zu erkennen, dass die Kinder ihre Mütter lieben. Zumindest auf dem von allen gemeinsam gemalten Bildern sind viele Herzen zu sehen.

Die übrigen Kindergärten im Landkreis sind zum Muttertag ebenfalls aktiv geworden. "Bei uns haben die Kinder mit ihren Fingerabdrücken Blumen auf Karten gedruckt", verrät Erzieherin Monika Baumann vom Kindergarten "Kreuzkirche" bereits.

Liegebilder und Karten

Bei den Sprösslingen im Kindergarten Höferanger gehen an diesem besonderen Tag auch die Väter nicht leer aus. Für beide Elternteile haben sie sogenannte Liegebilder geschossen. Dabei werden Motive nachgestellt und aus der Draufsicht fotografiert. "Unser Kindergarten ist insgesamt nordisch angehaucht", deswegen seien auch die Motive der Bilder in diesem Stil, erklärt Leiterin Yvonne Wiesenmüller.Alle zwei Jahre findet bei ihnen zudem ein Ausflug mit den Müttern statt. In den anderen Jahren organisieren sie eine Veranstaltung im Kindergarten.

Auf Zeit mit den Müttern setzt auch der Kindergarten Melkendorf. Am Freitag findet dort ein kleines Fest mit Liedern und Gedichten sowie Kaffee und Kuchen statt. Gebastelt wurde auch - was, das soll aber noch ein Geheimnis bleiben.