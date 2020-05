Muss nur bei 40 Grad gewaschen werden: Oberfränkische Firma entwickelt Stoff für Schutzmasken

In dieser Woche werden die ersten Exemplare fertig gestellt - mehreren hundert, per Hand in Heimarbeit genäht. "Wir werden von vielen fleißigen Helferinnen und Helfern unterstützt, damit auch wir die Menschen mit hochwertigen und haltbaren Masken versorgen können. Dafür an all jene ein großes Dankeschön", sagt Ralf-Herbert Kneitz, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Firma Kneitz.

Zertifizierung geplant

Geplant sei eine Zertifizierung des Stoffes sowie die Produktion auszuweiten. Der in Wirsberg gefertigte Stoff werde bereits in der Nähe von Ingolstadt und Aschaffenburg weiterverarbeitet. Dabei entstünden in einem automatisierten Prozess fertige Masken mit Bändchen zum Festbinden. Es müsse kein Gummizug mehr eingenäht werden.

"Unsere Kapazitäten sind ausbaufähig. Wir suchen jetzt nach weiteren Kunden für unseren Stoff oder fertige Masken. Natürlich können wir auch heimische Nähereien mit der Rohware Stoff beliefern. Interessierte Firmen sowie Nähereien können sich gerne bei uns melden," sagt Naumann.