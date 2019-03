Mountainbike in Mainleus gestohlen

Am Samstag bemerkte der Eigentümer eines Mountainbikes dessen Verlust. Das Rad hatte in einer unverschlossenen Garage in der Siedlerstraße gestanden und war vermutlich von Freitag auf Samstag entwendet worden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Kellys, Typ TNT 50, das nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 530 Euro hat. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. PI