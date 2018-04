Motorradsternfahrt in Kulmbach: Tausende Gäste schon am Samstag

Auf der Showbühne spielen "Rocking Seats and Friends", auf dem Festgelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße gibt es brandneue Bikes und alles, was Motorradfans begeistert, und im Kinderland haben die Jüngsten ihren Spaß, wenn sie als Temposünder mit dem Tretauto von der Polizei geblitzt werden. Tausende erleben am Samstag zum Auftakt der 18. Kulmbacher Motorradsternfahrt einen entspannten und unterhaltsamen Nachmittag in einem schönen Ambiente.



Über allem steht das Thema Sicherheit - insbesondere bei Schauübungen der Rettungskräfte:So wird bei zwei großen Unfallszenarien gezeigt, welche Folgen ein Unfall am Bahnübergang haben kann und wie Feuerwehr, BRK und Polizei in solchen Situationen zusammenarbeiten.