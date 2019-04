Motorradsternfahrt 2019 in Kulmbach: Verhaltener Start mit Wetterkapriolen

Es ist ein Open-air-Event und als solches stark vom Wetter abhängig. An das sommerliche Rekordwochenende von 2018 kann die Großveranstaltung dieses Jahr nicht anknüpfen. Der Start am Samstag fiel kühl und regnerisch aus. Trotzdem nutzten nicht wenige Besucher die Gelegenheit, sich in aller Ruhe die Sicherheitsmesse anzuschauen, die neuesten Motorrad-Modell zu bewundern und verschiedene Aktionen auszuprobieren. Vorteil: kurze Wartezeiten und kein Gedrängel.

Großen Zulauf haben die Unfallszenarien: Dekra, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz Retter zeigen, wie Verletztenrettung funktioniert und erklären die Abläufe an einer Unfallstelle.

Mit einer "Rauschbrille" einen Hindernisparcour der Verkehrswacht meistern - das stellt die Tester vor eine große Herausforderung. Schon mit weniger als einem Promille Alkohol im Blut fallen sichere und kontrollierte Bewegungen enorm schwer.

Neben den Bikern sprechen die Veranstalter auch Familien an. Besonders beliebt sind die Verkehrspuppenbühne und die Blitzer-Rampe der Polizei: Die Kinder stehen Schlange, um im Tretauto von der Polizei geblitzt zu werden und ihr "Temposünder"-Foto mit nach Hause zu nehmen.

Abends ist eine Open-air-Party geplant - ab 18.30 Uhr gibt es ein Live-Konzert mit den Musikern der Event- und Partyband "Blast". Wer dabei sein möchte: eine warme Jacke und den Regenschirm nicht vergessen!