Es sind Schilder, die in den vergangenen Tagen so manchen Verkehrsteilnehmer ins Grübeln gebracht haben. Schilder, die bei Katschenreuth und bei Krumme Fohre an der Abzweigung zur Kreisstraße Richtung Peesten stehen und die auf eine Sperrung der Staatsstraße 2190 für Motorradfahrer hinweisen. Aus...