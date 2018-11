"Moonlight Serenade" im Mönchshof: Kulmbacher Jazzer machen das Dutzend voll

Nein, es bedurfte keiner Nachdenkphase, schon gar keiner Überredungskunst Dritter, bis feststand: Der elften "Moonlight Serenade" wird die zwölfte folgen. "Es hat alles super gepasst, die Örtlichkeit ist ohnehin klasse", schwärmt Conny Fischer vom Mönchshof". Der Bandleader der Old Beertown Jazzband lobt die Akustik im Areal des Industriedenkmals. Hinzu kommt die einfache Logistik für Bühne und Technik und die gute Parkplatzsituation. "Die Kollegen aus Dresden waren genauso Feuer und Flamme wie wir", sagt Fischer. "Die haben sich den Termin für 2019 gleich freigehalten."

Und so steht der zweiten Auflage der "Moonlight Serenade" in Kulmbach nichts mehr im Weg. Am Sonntag, 30. Juni, werden die befreundeten Musiker aus Ost und West eine Melange aus Jazz, Dixie und Swing präsentieren. "Wir bleiben bei unserer Marschroute, bekömmlichen Jazz alter Prägung zu spielen." Die Kulmbacher werden in der gleichen Besetzung antreten: Gitarrist Wolfgang Diem, Schlagzeuger Peter Brendel, Klarinettist Sepp Roth, Saxofonist Wolfgang Schrepfer und Posaunist Jürgen Punzet. Dazu kommen die bewährten Verstärkungen Silke Krause (Klavier) aus Dresden und Daniel Hoffmann (Trompete) aus Weimar.

Auf Dresdner Seite gesellen sich dazu "absolute Profis", wie Fischer betont. Im Gefolge hat Micha Winkler, Posaunist und kongenialer Moderator, Bassist Roger Goldberg, Klarinettist Friedemann Seidlitz, Schlagzeuger André Schubert, Lars Födisch (Banjo) und Ausnahme-Trompeter Christian Rien.

Mönchshof-Chefin Helga Metzel freut sich über die Fortsetzung. "Es war uns bereits am Ende des Konzerts klar, dass das keine Eintagsfliege sein wird. Dafür spricht auch die tolle Resonanz des Publikums."

Der Vorverkauf startet am Samstag, 24. November. Erhältlich sind die Karten im Brauereimuseum in der Hofer Straße, in der Zentralparkplatz-Apotheke, bei der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße sowie in Thurnau bei Schreibwaren Häußinger am Mittleren Markt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Bei Regen findet es in der Mönchshofhalle statt.