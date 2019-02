Monster auf vier Rädern begeisterten in Kulmbach

Das Lieblingsauto von Jeffrey Frank (21) ist schwarz-weiß: ein Auto der amerikanischen Polizei. Allerdings kein Normales, sondern ein Polizeiauto, das zu einem Monster-Truck umgebaut worden ist. Die Reifen sind so hoch wie ein Mensch. Um ins Führerhaus zu kommen, sind Kletterkünste nötig. Mit 3,5 Tonnen und 400 PS ist das Polizeiauto noch nicht einmal das größte Exemplar in der Monstertruck-Flotte.

Der "Carkiller", wie der andere Monstertruck heißt, toppt Gewicht und PS-Zahl. Er bringt vier Tonnen auf die Waage und hat 480 PS unter der Haube. Mit Leichtigkeit fährt er über herkömmliche Personenwagen hinweg. Nicht nur einmal. Das Publikum ist begeistert.

Bei der Monster-Truck-Show, die von der ehemaligen Zirkusfamilie Frank auf die Beine gestellt wird, gibt es nicht nur die beiden riesigen Fahrzeuge zu sehen. Stuntmen zeigen mit Schrottautos eine Show, die dem Publikum so manches Mal den Atem stocken lässt. Sie präsentieren Überschläge, dazwischen ein paar Slapstick-Einlagen mit dem Publikum, sogar Feuer ist im Spiel. Reifen qualmen, Blech wird zerquetscht.

"Das riecht doch gut", findet Zuschauer Fabian Zembrzuski (7). Persönlich fährt er auch schon Quad. Doch solche Kunststücke wie die Stuntmen macht er natürlich nicht. Auch Simon und Paul Weith (11) sind von der Autoshow begeistert. "Ich war gespannt, wie man überhaupt in die Monstertrucks reinkommt. Das ist ja nicht so einfach", erklärt Simon Weith.

Die Monster-Truck-Show gastiert übrigens nicht zum letzten Mal in der Region. Am nächsten Wochenende ist sie in Hof zu sehen.