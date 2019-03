Mobilfunk in Mainleus: ABL fordert Master-Plan

Die ABL will schnellstmöglich die Erstellung eines Mobilfunk-Versorgungskonzeptes für das Gemeindegebiet Mainleus. Einen entsprechenden Antrag hatte Gemeinderätin Brigitte Lauterbach für die Sitzung am Montagabend eingereicht. Hintergrund ist die geplante und umstrittene Aufstellung eines Mobilfunkmasts im Ortsteil Schwarzach. Nur: Der Antrag kam zu spät.

Ein Planungsbüro soll nach dem Willen der ABL ein entsprechendes Gutachten erstellen. "Die Gemeinde hat nach Urteilen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs die Planungshoheit für die Errichtung von Mobilfunksendeanlagen", schreibt die ABL in ihrem Antrag, der unserer Zeitung vorliegt.

Die Kommunalpolitiker verweisen auf den vorbeugenden Gesundheitsschutz und zugleich auf die Pflicht für eine möglichst schonende, immissionsarme Versorgung mit Mobilfunkanlagen. Dafür bedarf es ihrer Ansicht nach eines Gesamtkonzepts. Vor dessen Fertigstellung sollten keine weiteren Anlagen genehmigt werden.

Zu spät

Der Antrag der ABL hat aber einen Haken: Er wurde zu kurzfristig eingereicht. Deshalb wurde er nicht behandelt und kommt erst in der nächsten Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung.

Wie berichtet, sorgt die geplante Aufstellung eines Mobilfunkmastes in Schwarzach derzeit für Wirbel in dem kleinen Ortsteil.

Gegen die Pläne der Telekom hat sich Widerstand organisiert. Die Gegner laden am Donnerstag zu einem Treffen in den "Fränkischen Hof" nach Mainleus einlädt. Dort wird Ingenieur Jörn Gutbier von der Vereinigung "Diagnose Funk" über die Risiken des Mobilfunks informieren und mit den Besuchern über das Thema diskutieren. Beginn ist um 19 Uhr.

Bürgerversammlung am 19. März

Am Dienstag, 19. März, findet dann eigens zur Mobilfunkthematik eine Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle in Schwarzach statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Zu dem Treffen haben dann auch Vertreter der Telekom ihr Kommen zugesagt. Sie werden den Bürgern Rede und Antwort stehen.