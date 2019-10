Kulmbach 11.10.2019

Burggeflüster

Menchau - ein leuchtendes Positivbeispiel

Manchmal mag man in diesen Tagen fest ein wenig an der Menschheit verzweifeln. Wie viel Gewalt in Worten und Taten aktuell durch die sogenannten sozialen Medien wabert und sich inzwischen schrecklicherweise auch auf unseren Straßen abspielt, kann einem durchaus Angst einjagen.