Bauernhof in Menchau abgebrannt: Jetzt wurden zwei Stiere in den Ruinen geboren - Spendenaufruf

Feuer im Landkreis Kulmbach: Großbrand zerstört Bauernhof in Menchau. Bei einem Brand am frühen Donnerstagnachmittag (10. Oktober 2019) gingen im Thurnauer Ortsteil Menchau ein Wohnhaus, zwei Scheunen und zwei Kuhställe in Flammen auf. Bei dem Feuer wurden sechs Menschen verletzt. Der Sachschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei berichtet. Die Familie steht vor dem Nichts. Der Spendenverein FrankenhelfenFranken hat einen Spendenaufruf gestartet. Jetzt gibt es unerwartete und erfreuliche Nachrichten aus Menchau: In den Ruinen des Hofs wurden kamen zwei Stiere auf die Welt.

Update, 13.10.2019, 14 Uhr: Zwei Stiere in Ruinen geboren

Es sind schöne Neuigkeiten, die einem angesichts der furchtbaren Ereignisse in Menchau ein Fünkchen Hoffnung zurückgeben: Nach dem Großbrand auf dem Bauernhof wurden gestern in den Ruinen zwei Stiere geboren. Das teilt die Feuerwehr Thurnau mit. "Ein kleines Wunder ist geschehen, in den Ruinen wurden zwei Stierchen geboren, die auf die Namen Florian (Funkrufname der Feuerwehr) und Harald (Vorname des Hofbesitzers) getauft wurden."

Menchau Geburt Stiere Jens Krasser

Spendenaufruf für die Familie

Die Brandkatastrophe in Menchau hat das Team der Bayerischen Rundschau nicht unberührt gelassen. Wir möchten helfen. Der Spendenverein FrankenhelfenFranken der Mediengruppe Oberfranken, zu der die Bayerische Rundschau gehört, ruft daher nun zu Spenden für die Familie auf, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat. Wer helfen möchte, kann dies mit einem Betrag auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Bamberg tun:

BIC: BYLADEM1SKB

IBAN: DE 62 7705 0000 0302 1945 01

Wichtig ist das Stichwort „Brand #Menchau“

Auch die Marktgemeinde Thurnau hat ein Spendenkonto für die betroffene Familie eingerichtet. Einzahlungen können ab sofort auf das Konto bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach mit der IBAN: DE63 7715 0000 0101 7400 58 (Spendenzweck "Brand #Menchau") getätigt werden.

Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft bittet die Marktgemeinde Thurnau unbedingt um Anmeldung der Sachspenden unter der Telefonnummer: 09228/95199. Nur so kann eine Koordination von noch benötigten Sachen erfolgen.

Update, 11.10.2019, 13.30 Uhr: Polizei nennt neue Details zu Bauernhof-Brand in Thurnau

Die Polizei hat neue Informationen zum Brand des Bauernhofes in Thurnau veröffentlicht: Demnach liegen erste Ermittlungserkenntnisse vor. Das Feuer entstand wohl durch Arbeiten des 42-jährigen Hofbesitzers mit einem Strohhäcksler.

Am Freitagmorgen konnten die Spezialisten der Spurensicherung weitere Hinweise vor Ort feststellen. Dabei wurden sie durch einen Polizeihubschrauber unterstützt, der Aufnahmen aus der Luft anfertigte. Der entstandene Schaden am Bauernhof im Kreis Kulmbach wird mittlerweile auf den unteren Millionenbereich geschätzt.

Die Zahl der Verletzten hat sich indes ebenfalls erhöht. Die Behörden sprechen nun von zehn Beteiligten, die verlett wurden. Darunter sind neben dem schwer verletzten 42-jährigen Hofbesitzer und seiner leicht verletzten Ehefrau auch zahlreiche Feuerwehrmänner sowie Helfer, die am Brandort Rauchgase einatmeten.

Update, 20.05 Uhr: Feuer zerstört landwirtschaftliches Anwesen - sechs Verletzte

Zum Brand in Menchau hat die Polizei am Donnerstagabend inzwischen Details mitgeteilt: Kurz nach 14.30 Uhr ging bei der Polizeieinsatzzentrale die Mitteilung über den Brand auf dem Vierseithof in Menchau ein. Die umliegenden Feuerwehren rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und zwei Drehleitern zum Brandort aus.