Mehr Licht und mehr Platz für die Zinnfiguren im neuen Stadel

170 Aussteller aus 17 Nationen und von drei Kontinenten bieten im neuen "Börsen-Stadel" auf dem Eku-Platz eine weltweit einmalige Auswahl an Zinnfiguren an. Das neue Bierfest-Zelt bietet deutlich mehr Platz, Licht und Luft für die Aussteller und Besucher. Oberbürgermeister Henry Schramm wird die Börse um 8.45 Uhr offiziell eröffnen.

Das Deutsche Zinnfigurenmuseum auf der Plassenburg ist das weltweit größte seiner Art und gibt zu jeder Börse eine neue Zinnfigurenserie heraus, diesmal - passend zum 250. Geburtstag Napoleons - eine Szene aus der napoleonischen Zeit in Kulmbach.

Die besten bemalten Zinnfiguren und Figurenszenen werden in einem Wettbewerb prämiert und können im Saal der Dr.-Stammberger-Halle bewundert werden.

Die Preisvergabe erfolgt am Sonntag um 10 Uhr. Verschiedene Zinnfigurenmuseen- und -vereinigungen stellen sich ebenfalls in der Dr.-Stammberger-Halle vor. Im Konferenzraum findet das beliebte Zinnfiguren-Bemalen statt, bei dem Jung und Alt die hohe Kunst der Zinnfigurenbemalung kennenlernen können.

Oberbürgermeister Henry Schramm ist dankbar, dass eine derartige Veranstaltung in Kulmbach stattfindet: "Die Zinnfigurenbörse in diesem Ausmaß ist einmalig in Deutschland und der Welt. Dass Kulmbach für drei Tage das Zentrum der Zinnfigurenhändler- und sammler ist, die sich mit Herzblut und Leidenschaft den Zinnfiguren widmen, ist eine Ehre für unsere Stadt", so Schramm.

Die Zinnfigurenbörse ist für jedermann frei zugänglich. Der Eintritt für den "Börsen-Stadl" und die Dr.-Stammberger-Halle ist kostenlos. Die Öffnungszeiten der Zinnfigurenbörse sind:

Freitag von 9 bis 18 Uhr; Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr.