Mauer beschädigt und abgehauen

Der Vorfall ereignete sich bereits am 12. April vormittags, wurde aber erst jetzt bekannt. An der Mauer ist ein etwa drei Meter langer und fünf Zentimeter breiter, tiefer Kratzer zu erkennen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Mauer beträgt circa 1500 Euro. Der Lkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Stadtsteinach (Telefon 09225/963000) in Verbindung zu setzten.