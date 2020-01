Er sieht sich als Teamplayer: der Thurnauer Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU), der mit Blick auf die Entwicklung des Marktes in seiner Amtszeit im Interview erklärt: "Wir haben in den vergangenen sechs Jahren gemeinsam viel auf den Weg gebracht." Herr Bernreuther, lange Zeit sah es so aus, ...