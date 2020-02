Marktplatztreiben Stadtsteinach: Narren trotzen dem Wetter

Über 50 Gruppen waren dabei: Musikapellen, geschückte Wagen und bunt kostümierte Jecken zogen am Sonntag in einem großen Gaudiwurm durch die Straßen von Stadtsteinach. Trotz des Nieselregens war die Stimmung gut, auch wenn nicht ganz so viele Besucher die Straßen zum Marktplatz hoch säumten wie in den vergangenen Jahren.

Auf dem Marktplatz fand ein buntes Programm auf der Bühne statt, dort zeigten die Garden ihr Können und heizte die Hugo-Crew den Faschingsfreunden ein.